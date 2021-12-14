Оценено влияние омикрон-штамма на рынок нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило влияние омикрон-штамма коронавируса на нефтяной рынок. По прогнозам аналитиков, новый вариант COVID-19 временно замедлит восстановление спроса на нефть, однако в целом не сильно скажется на нем, передает CNBC.

По прогнозам, мировой спрос на нефть увеличится на 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и еще на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году, когда он вырастет до допандемийной величины на уровне 99,5 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что на восстановление повлияет всплеск новых случаев заболевания COVID-19, при этом сильно пострадает авиакеросин.

В МЭА указали, что появление нового штамма уже привело к сокращению авиасообщения. Однако, заключили в агентстве, на фоне широкой вакцинной кампании спрос на топливо для автотранспорта и сырье для нефтехимии продолжит стабильно расти.

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти, говорится в декабрьском отчете ОПЕК.

"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", - следует из отчета.

Также эксперты ОПЕК обращают внимание на высокие темпы вакцинации от коронавируса в мире.

В начале декабря влияние нового штамма на нефтяной спрос пытался оценить технический комитет ОПЕК+, однако эксперты панели пришли к выводу о том, что для полной оценки опасности "омикрона" потребуется не менее двух недель.

Кроме того, организация оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2021 и в 2022 годах на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2 млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

"Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года", - отмечается в отчете.

При этом поставки нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году увеличатся на 3 млн б/с, следует из документа.

Осталась неизменной и оценка на 2021 год - увеличение составит 0,7 млн б/с, до 63,7 млн б/с. В этом году основной рост добычи ожидается в Канаде, России, Китае, США, Норвегии и Гайане. При этом добыча снизится в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Бразилии.

Как ожидается, в 2022 году предложение нефти от стран "не ОПЕК" вырастет на 3 млн б/с, до 66,7 млн б/с. Главными драйверами роста будут США и Россия, а также Бразилия, Канада и Казахстан.

Венское соглашение

Кроме того, страны ОПЕК в ноябре 2021 года нарастили добычу нефти на 285 тыс. б/с - до 27,717 млн б/с, следует из отчета. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в ноябре выполнены на 122% от плана против 121% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в ноябре добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 9,87 млн б/с (рост на 101 тыс. б/с к октябрю). На 91 тыс. б/с, до 4,24 млн б/с добычу нефти увеличил Ирак; на 85 тыс. б/с, до 1,42 млн б/с - Нигерия; на 29 тыс. б/с, до 2,53 млн б/с - Кувейт. Снижалась добыча нефти у Анголы - на 38 тыс. б/с, до 1,08 млн б/с; на 15 тыс. б/с, до 1,14 млн б/ с - у Ливии; на 14 тыс. б/с, до 261 тыс. б/с - у Конго. Снижалась добыча также у Ирана.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В ноябре добыча участников сделки составила 23,478 млн б/с против положенной по условиям 24,047 млн б/с. Всего в ноябре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 3,205 млн б/ с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 2,636 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 122% от плана.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц по январь 2022 года включительно.

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо.

По состоянию на 7.50 цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4% – до 74,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,79%, до 70,73 доллара, передает РИА «Новости».

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в понедельник заявил, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать доклад ОПЕК. Организация вновь не стала менять прогнозы по добыче нефти вне ОПЕК на 2021-2022 годы. Вместе с тем прогноз по добыче нефти в США на этот период несколько повышен.

В 2022 году цены на нефть будут держаться в пределах 70-80 долларов за баррель, пообещал директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар (SSV Ramakumar). Его слова приводит РИА Новости.

Такой потолок он назвал в случае, если «не случится чего-то необычного и непредвиденного». Под непредвиденными обстоятельствами аналитики подразумевают, в частности, развитие ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса.

«Специалисты говорят, что этот вариант вируса высоко заразен, однако наносит гораздо меньший ущерб, нежели предыдущий», — указал топ-менеджер индийского нефтегазового гиганта.

В свою очередь, аналитики JPMorgan предсказывали, что в 2022 году цена на нефть может взлететь до 125 долларов за баррель. По прогнозам экспертов, к 2023-му стоимость барреля может вырасти до 150 долларов на фоне ограничений возможностей ОПЕК по добыче.

При этом за ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара. Нефть марки Brent подешевела на 17 процентов, а WTI — на 20 процентов.

Заявления ряда стран о распечатывании своих нефтяных резервов не несут рисков для России, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что основным инструментом регулирования спроса, предложения и цен на рынке нефти остаются договоренности ОПЕК+.

«В этом вопросе есть текущие и долгосрочные тренды. Если говорить о текущей ситуации, то мы здесь не видим каких-либо рисков, поскольку мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы, в том числе на нефть. И некоторые страны распечатывают свои резервы. Тем не менее страны – члены ОПЕК договорились об ограничении увеличения добычи – и это основной инструмент регулирования спроса и предложения и, соответственно, и цен на нефтяном рынке», – передает его слова ТАСС.

Силуанов уточнил, у России есть еще минимум 10 лет на создание необходимых запасов бюджета для подготовки к возможному снижению доходов от экспорта углеводородов.

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы нашим компаниям подготовиться к диверсификации своих направлений деятельности – с одной стороны, а у бюджета есть все необходимые возможности создать необходимые запасы, чтобы подготовиться к возможному снижению цен и доходов от экспорта наших углеводородов», – сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что власти готовы противостоять новой волне кризиса, даже в случае катастрофического снижения цен на энергоносители не откажутся от взятых на себя социальных обязательств.

Путин также рассказал о «распечатывании» резервных фондов:

«Мы, собственно, и так были готовы распечатать, и еще до наступления всех негативных событий, связанных с колебаниями курса рубля или с падением цен на нефть, мы же говорили о возможности использования, скажем, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)».

Аналитики спрогнозировали рост мировой экономики в 2022 году, но назвали обстоятельства, которые могут этому помешать. По версии агентства Bloomberg, в числе главных рисков — новый штамм коронавируса «омикрон», отношения России и Украины, экономический спад в Китае и резкий рост инфляции. Всё это может затормозить развитие мировых рынков, полагают эксперты.

Угрозу мировой экономике несёт омикрон-штамм коронавируса. Если государствам из-за него придётся даже на три месяца вернуть жёсткие ограничения, экономический рост может замедлиться до 4,2%. В этом случае сохранятся проблемы с глобальной цепочкой поставок и логистикой, отмечает агентство.

Существует также угроза резкого роста инфляции. Например, в США по итогам 2021 года прогнозировали инфляцию в 2%, но она уже в декабре приблизилась к 7%. С Соединёнными Штатами связан ещё один риск. Если американский регулятор будет повышать базовую процентную ставку, могут пострадать развивающиеся рынки Турции, Аргентины, Бразилии, ЮАР и Египта. Укрепление доллара, как правило, вызывает отток капитала из таких государств, в результате там начинаются валютные кризисы.

Ещё один риск связан с отношениями России и Украины. Напряжённость между двумя странами может привести к росту цен на газ, отмечают аналитики агентства.

Экономика Китая тоже будет влиять на все мировые рынки в 2022 году. Сейчас спад в стране остановился, а в 2022 году прогнозируют даже рост экономики на 5,7%. Ожидается, что проблемы с нехваткой энергоресурсов в следующем году в Китае будут менее острыми. Тем не менее другие проблемы там сохранятся.

Геополитические события тоже будут влиять на мировую экономику в 2022 году. Агентство называет один из возможных негативных вариантов — эскалация вокруг Тайваня. Самым худшим сценарием будет «война сверхдержав», которая может развернуться, если США отреагируют на напряжение вокруг островного государства. Но есть и другие риски — охлаждение отношений между Вашингтоном и Пекином, а также коллапс производства полупроводников в Тайване, который повлияет на производство всего — от смартфонов до автомобилей.