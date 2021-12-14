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40 минут назад

Отказ Европы от газовых контрактов с Москвой объяснили

Отсутствие в Евросоюзе долгосрочных газовых контрактов с Россией выгодно производителям альтернативной энергии, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Отказ Европы от газовых контрактов с Москвой объяснили
Фото: ТАССТАСС

В комментарии «Ленте.ру» Беляев отметил, что газовый кризис этого года ничему не научил Европу, и она по-прежнему поддерживает только «зеленую» энергетику.

Рекордные цены на газ зависят от трех причин

По словам аналитика, стабильные цены на газ, гарантированные долгосрочными контактами, дают предприятиям устойчивое понимание того, как будет развиваться бизнес.

«Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии», - сказал аналитик.

По его словам, дальнейшее повышение цен на газ и ограниченный объем природных ресурсов в Европе «сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении Евросоюза принять законопроект, который подразумевает отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году.

Рынки,Михаил Беляев,ЕС,Bloomberg,Lenta.ru,
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