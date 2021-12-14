Отказ Европы от газовых контрактов с Москвой объяснили

Отсутствие в Евросоюзе долгосрочных газовых контрактов с Россией выгодно производителям альтернативной энергии, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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В комментарии «Ленте.ру» Беляев отметил, что газовый кризис этого года ничему не научил Европу, и она по-прежнему поддерживает только «зеленую» энергетику.

По словам аналитика, стабильные цены на газ, гарантированные долгосрочными контактами, дают предприятиям устойчивое понимание того, как будет развиваться бизнес.

«Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии», - сказал аналитик.

По его словам, дальнейшее повышение цен на газ и ограниченный объем природных ресурсов в Европе «сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии».