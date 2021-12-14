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1 час назад

Назван преемник доллара

Основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус назвал возможного преемника доллара в качестве мировой резервной валюты, передает корреспондент «Ленты.ру» с онлайн-брифинга с участием Мобиуса.

Названа замена доллару
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, у юаня больше шансов, чем у других, — отметил финансист. — Во-первых, золотые резервы растут. Китай один из крупнейших производителей золота».

Вторым значимым фактором, по его мнению, станут договоренности Пекина с некоторыми странами об использовании юаня в качестве резервной валюты и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.

Инвестор предсказал конец доминирования доллара

Мобиус прославился вложениями в активы стран с развивающимися рынками, в число которых входят Россия, а также государства Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
Рынки,Марк Мобиус,Lenta.ru,
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