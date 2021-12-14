Названа замена доллару

Основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус назвал возможного преемника доллара в качестве мировой резервной валюты, передает корреспондент «Ленты.ру» с онлайн-брифинга с участием Мобиуса .

«Думаю, у юаня больше шансов, чем у других, — отметил финансист. — Во-первых, золотые резервы растут. Китай один из крупнейших производителей золота».

Вторым значимым фактором, по его мнению, станут договоренности Пекина с некоторыми странами об использовании юаня в качестве резервной валюты и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы.