Цена газа в Европе превысила $1500

Цена газа в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС.

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Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 1504 долларов за тысячу кубометров.

В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по 945 долларов, в декабре — 1158 долларов за тысячу кубометров.

Цены подскочили, в том числе в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода «Северный поток — 2», отмечает «Интерфакс».

Кроме того в последние дни вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе существенно снизился.