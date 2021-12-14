Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС.

Цена газа в Европе превысила $1500
Фото: ReutersReuters

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 1504 долларов за тысячу кубометров.

В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по 945 долларов, в декабре — 1158 долларов за тысячу кубометров.

Цены подскочили, в том числе в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода «Северный поток — 2», отмечает «Интерфакс».

Кроме того в последние дни вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе существенно снизился.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 62,41% от их максимальной вместимости — это на 16,8% ниже среднего значения за последние пять лет.

Рынки,МИД,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители