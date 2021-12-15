Что будет после аномального обвала российского рынка акций

В настоящее время российский рынок акций находится под давлением жесткой антироссийской риторики со стороны Запада и роста санкционных рисков. Об этом заявил «Известиям» аналитик «Финама» Игорь Додонов, комментируя произошедший 14 декабря сильнейший обвал рынка. Эти факторы повышают нервозность инвесторов, как российских, так и зарубежных, отметил он.

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Напомним, что по итогам основных торгов 13 декабря индекс Мосбиржи потерял 3,77%, упав до 3613 пунктов, а РТС — почти 3,98% и опустился до 1548 пунктов. А 14 декабря на утренних торгах индекс Мосбиржи в моменте терял более 7% и рухнул до отметки 3350 пунктов, к уровням февраля 2021 года.

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Факторы распродажи российских бумаг имеют не только фундаментальную подоплеку, но и техническую составляющую, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Помимо геополитического фона на рынок влияют ожидание сворачивания количественной программы ФРС США и монетарное ужесточение глобальных центробанков, а также распространение штамма «Омикрон», считает эксперт.

Сильная просадка на утренних торгах 14 декабря произошла из-за низкой ликвидности рынка в ходе ранней сессии и срабатывание маржин-коллов (сокращение ликвидного портфеля ниже минимальной маржи), отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он считает, что возможен отскок индексов к концу года до 3900 по Мосбирже и 1650 — по РТС. Этому могут способствовать рождественское ралли на западных площадках, снижение геополитического давления, рост цен на нефть в случае снижения рисков в отношении нового штамма COVID-10 «Омикрон».

Мосбиржа намерена обсудить с участниками рынка возможное принятие дополнительных мер для поддержки ликвидности на утренней сессии на рынке акций после обвала на торгах 14 декабря, заявили на площадке журналистам в ходе брифинга во вторник.

Эксперт «Альфа-Капитала» Владимир Брагин, считает, что рост еще возможен при условии спокойного новостного фона. Сейчас подходящее время для входа в рынок акций РФ с учетом его недооцененности, рекордной дивидендной доходности компаний и поддержки рынка в виде максимальных цен на сырье, считает аналитик. Он отметил, что из нынешней ситуации можно извлечь выгоду, нарастив позиции по акциям крупнейших компаний.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рекомендует новичкам продолжить держать просевшие акции и не паниковать, а заодно использовать это время на углубление знаний о работе бирж.

В период кризиса инвестору следует соблюдать риск- и мани-менеджмент: не злоупотреблять кредитными ресурсами и диверсифицироваться, распределяя средств в акции, облигации, инвалюту, защитные товары, в частности, золото, советует Михаил Зельцер.