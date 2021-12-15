Что будет с рублем после Нового года

Динамику курса рубля и нефти после новогодних праздников будет по большей части определять денежно-кредитная политика ФРС США. Об этом агентству «Прайм» заявил начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Он отметил, что в связи со стартом сворачивания программы выкупа активов на рынках будет становиться меньше денег, что обычно играет в пользу укрепления доллара.

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«Что же касается России, то здесь очень существенное влияние на курс окажет политика нашего Центрального Банка, который намерен поднять ставку на заседании в пятницу и, вероятно, сможет сделать еще одно повышение в начале 2022 года», — сказал Александров.

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Аналитик отметил, что данные меры направлены на подавление инфляции, в этой связи даже в случае ее постепенного замедления, первые признаки которого уже наблюдаются, ставка будет долго оставаться высокой. По словам Александрова, на рубль это оказывает умеренно благоприятное воздействие. Он считает, что российская валюта будет держаться на уровне 73 рублей за доллар.

Однако аналитик предупредил, что из-за сохраняющейся высокой политической напряженности, а также рисков новых санкций рубль не сможет начать активно укрепляться, по крайней мере, до начала весны. В это время - весной - на рубль начнет давить близкое завершение программы выкупа активов со стороны ФРС и возможное начало повышения ставки по доллару.

Нефть, как полагает аналитик, будет на уровне $72-78 за баррель Brent. По словам Александрова, ситуация на европейском энергорынке будет оказывать весьма опосредованное воздействие на котировки. При сохранении высокой инфляции в США нефть сможет оставаться крепкой, но в случае замедления инфляции на рынке будет наблюдаться довольно быстрое снижение к $70 за баррель, а затем и немного ниже, подытожил Александров.