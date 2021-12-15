В России скоро появится первый «зеленый» депозит, доступный для корпоративных клиентов. О планах по запуску в ближайшее время такого депозита сообщил на конференции «ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, оценить и заработать?» исполнительный директор рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев. Продукт будет запущен уже в декабре 2021 года. Продукт будет запущен уже в декабре 2021 года. «Основное отличие «зеленых» депозитов от стандартных– это целевой характер размещения. Так средства клиентов могут быть потрачены исключительно на ESG-проекты, соответствующие целям устойчивого развития ООН», - поясняет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. В мировой практике ставки по «зеленым» депозитам сопоставимы со ставками по традиционным. В то же время зеленые продукты дают компаниям дополнительную уверенность, что их средства работают и направляются на ESG-проекты, указывает первый вице-президент МКБ Юлия Титова. Кроме того, подобные банковские продукты позволяют депонентам улучшить свой ESG-рейтинг, что крайне важно для крупнейших игроков. По оценке Московской биржи, российский рынок акций может потерять $19–20 млрд, вложенных в него иностранными инвесторами, из-за несоответствия крупных российских игроков принципам ESG. И хотя оцифровать влияние размещения средств в зеленый депозит в пределах отдельно взятой компании проблематично по сравнению с другими инструментами, появление зеленых депозитов – еще одни шаг по пути устойчивого развития. «Потенциал ESG-инструментов в нашей стране огромен. Российские компании только вступают на этот путь, но для многих становится очевидным то, что ESG - это навсегда», - отмечает управляющий партнер ГК Регион Сергей Судариков.