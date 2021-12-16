Российский фондовый рынок взлетел

Основные биржевые индексы российского фондового рынка взлетели в ходе торгов в четверг, 16 декабря, после сильного падения в последние дни. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3750,36 пункта (плюс 3,55 процента), индекс РТС — до 1604,70 пункта (плюс 4,13 процента). Последний раз индекс Мосбиржи вырос в процентах выше сегодняшнего показателя полтора года назад — 18 мая 2020 года, когда поднялся сразу на 3,87 процента.

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Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги «Яндекса» (плюс 4,24 процента, до 4702,8 рубля за штуку), Сбербанка (плюс 4,15 процента, до 298,55 рубля) и НЛМК (плюс 3,74 процента, до 210,36 рубля). Подешевели акции «Сургутнефтегаза» (минус 1,07 процента, до 40,165 рубля) и «Норникеля» (минус 0,07 процента, до 21 282 рублей).

Нефть марки Brent подорожала до 75,07 доллара за баррель (плюс 1,61 процента), марки WTI — до 72,39 доллара (плюс 2,14 процента). Январские газовые фьючерсы в Европе стоили около 1650 долларов за тысячу кубометров.