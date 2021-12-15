Украина потратила почти весь закачанный летом газ

Украина подняла из подземных хранилищ почти весь закачанный к зиме газ. Об этом сообщили в «Газпроме».

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Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров – на 39,2% (9,9 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года.

Уровень газа в украинских ПХГ на начало закачки в 2021 году составлял 15,29 млрд кубометров.

«Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», - говорится в сообщении «Газпрома».

В компании также рассказали, что из европейских подземных хранилищ отобрана треть газа (32,6%), закачанного в летний период.

По данным Gas Infrastructure Europe, к 13 декабря объем газа в европейских ПХГ был на 24,5% (19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня.

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

За 11 месяцев 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд кубометров, что на 4,8% превышает объем поставок за тот же период 2020 года.