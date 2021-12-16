Курс турецкой лиры поставил очередной антирекорд

Турецкая лира продолжает падение и ставит очередные антирекорды. За один доллар дают уже 15,5 лир. Еще в начале года давали 7 лир. ЦБ Турции снизил процентную ставку, а инфляция продолжает расти и составляет уже 21%.

Власти Турции говорят, что это — переход к новой модели экономики, и надо немного потерпеть. А российским туристам предрекают удешевление турецких товаров.

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Новый экономический кризис в Турции сравнивают с кризисами 2001 года и даже 1994. С 2005 года, когда лиру обновили — соотношение с долларом было примерно 1 к 1. С тех пор лира девальвировалась в 15 раз. Кажется, что любое действие Реджепа Эрдогана по сдерживанию инфляции приводит к обратным результатам. Не сказать, чтобы жители Турции бросились скупать доллары, но то, что люди серьезно забеспокоились — это точно, падение лиры сказывается на всем, рассказывает житель Стамбула Тюнай:

«Сейчас курс доллара у нас больше 15. Евро — больше 17 уже. Учитывая то, что три месяца назад было у нас на 60% меньше. Мы работаем с иностранцами, в сфере туризма, так как мы работаем с валютой — это для нас плюс. Но мало кто работает с валютой. В основном-то это турки, местные жители. Грубо говоря, зарплата учителя была 5 тысяч лир — это было, где-то, 800 евро. Сейчас тот же самый учитель работает за 450 евро. У нас стоимость килограмма обычного сыра увеличилась в 2,5 раза за месяц. Хлеб увеличился в два раза, три лиры. Мясо увеличилось на 80%. Бензин — литр стоил 0,5 евро. Сейчас у нас стоит 90 центов. У нас все растет».

Как Business FM рассказали проживающие в Турции, среди местных уже пошли разговоры — не пора ли закупаться впрок. Магазины в ответ ограничили продажу продуктов в одни руки. Бизнес переживает за свои меры поддержки. Зато, судя по всему, хорошо будет российским туристам — по оценке аналитиков, для тех, кто расплачивается в Турции рубляим, товары уже серьезно подешевели, туры тоже — на Рождество можно выгодно взять путевку на курорт. Цены на экскурсии остаются в долларах и евро, поэтому тут без изменений. По словам главреда МК в Турции Яшара Ниязбаева, независимые эксперты сомневаются в официальной инфляции в 21%. По их мнению, ситуация хуже в разы. Поддержка Эрдогана упала, и все, что говорят власти — это «поверьте в нас», продолжает Яшар Ниязбаев:

Яшар Ниязбаев, главред МК в Турции:

«В чем причина такой настойчивости, мы не знаем, но мы можем полагаться только на их слова. А они, в свою очередь, говорят: это наша новая турецкая экономическая модель. Которая заключается в дешевой турецкой лире, что поможет вырасти экспорту и поможет снизить инфляцию благодаря новым инвестициям. Безработица будет тоже снижаться. Но это все — видение турецкой стороны, турецкого президента. На закрытых совещаниях они обещали (министр, например, обещал — два года, а сам Эрдоган говорил — шесть месяцев), будет попроще. За последнее время они потратили более двух миллиардов долларов из казны, чтобы сдерживать турецкую лиру».

По мнению турецкого президента, низкие ставки сдерживают инфляцию. Высокие же увеличивают издержки бизнеса, компании вынуждены перекладывать их в цены — а это раскручивает инфляцию дальше. Поэтому Эрдоган и уволил в марте прежнего главу ЦБ, как раз после того, как регулятор повысил ключевую ставку до 19%. Новое руководство ЦБ, уже четвертое за два года — придерживается того же мнения, что и Эрдоган. И снизило ставку до 14%. Можно сказать, что Эрдоган действует вопреки догмам традиционной экономической теории, отмечает директор по инвестициям компании «Локо Инвест» Дмитрий Полевой:

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям компании «Локо Инвест»:

«Здесь мы имеем такую стандартную связку между повышением инфляции, растущими инвестиционными ожиданиями, ростом спроса на валюту, на золото и другие иностранные активы со стороны турецких компаний и населения, что, в свою очередь, вновь подталкивает вверх инфляцию, курс в сторону ослабления. Повышается спрос на кредиты в лирах, этот круг замкнутый можно разбить, как показывает опыт, только ответственной монетарной политикой. При такой политике турецкого президента это сделать невозможно, члены правительства и руководители центрального банка, которые придерживались такой точки зрения — уже потеряли свои посты».