Предсказаны последствия для рубля от новых санкций Запада

Российская экономика уже несколько лет находится под секторальными санкциями США и ЕС. В последнее время активизировались разговоры о возможном отключении России от SWIFT. Кроме того, возможны жесткие санкции против РФ в сфере энергетики в виде запрета на продажу нефти и газа, а также замораживание российских госактивов за рубежом, заявил агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Фото: ТАСС ТАСС

Аналитик рассказал, как может отреагировать на эти ограничения рубль. В частности, он отметил, что без SWIFT затруднятся валютные транзакции, однако у России есть ее аналог – Национальная платежная система, система СПФС.

«Санкции против России в сфере энергетики – это наименее вероятный вариант санкций с учетом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей», — указал Потавин.

В негативном сценарии развития событий не заинтересована не только Россия, но и Запад, подчеркнул аналитик. В этой связи нейтральный сценарий сохранения текущей ситуации с ее последующим улучшением – самый вероятный расклад событий, полагает эксперт.

При этом рубль может продемонстрировать лучшую, чем валюты других развивающихся стран, динамику, убежден Потавин.

«С учетом более-менее стабильных цен на нефть (Brent 68-78 долларов за баррель) можно ожидать, что курс USD/RUB укрепится в район 71,5, а курс EUR/RUB – до уровня 81,5», — подытожил аналитик.