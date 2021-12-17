Новогодние скидки и бонусы от программы лояльности «СберСпасибо»

Программа лояльности «СберСпасибо» запустила ряд традиционных акций к Новому году. Спецпредложения помогут выгодно купить подарки с бонусами, пополнить запасы продуктов к праздничному столу, получить призы от партнёров программы, а также стать обладателем миллиона бонусов и/или миллиарда рублей:

В СберМаркете с 13 по 29 декабря 2021 года клиенты получат до 1000 бонусов от СберСпасибо за первую покупку и 200 бонусов за все последующие заказы на сумму от 4000 по карте СберБанка и по промокоду NY2022 на сайте или в мобильном приложении СберМаркета.

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В СберМегаМаркете в обмен на 1000 бонусов от СберСпасибо до 15 января 2022 года можно получить один из двух вариантов купона: со скидкой 1500 рублей при последующей покупке на маркетплейсе от 3000 рублей или скидкой 1000 рублей при покупке от 2000 рублей.

Акция с Mastercard - до 100% бонусами на АЗС: до 22 декабря 2021 года при оплате покупки от 1500 рублей в категории «АЗС» картами Mastercard СберБанка, участникам СберСпасибо вернётся до 100% бонусами. Помимо этого, у клиентов есть шанс выиграть 100 000 бонусов.

Акция с «Бронницким ювелиром»: до 8 января 2022 года при покупках в розничных магазинах или на сайте «Бронницкого ювелира» клиентам вернётся до 15% бонусами от СберСпасибо.

Акция с гипермаркетом «Карусель»: до 31 декабря 2021 года участники получат 7% бонусами при покупках по карте СберБанка на сумму от 4000 рублей в гипермаркетах сети «Карусель».

Миллиард рублей от Столото: до 31 января 2022 года участники СберСпасибо могут обменять 149 бонусов на промокод и принять участие в розыгрыше миллиарда рублей и других призов от Столото.

Миллион бонусов в геймификации «Морской бой»: любой участник СберСпасибо может поностальгировать по хорошо знакомой игре из детства и сразиться за 1 миллион бонусов.

Акция с BAON: до 13 января 2022 года за оплату покупок картами СберБанка в сети магазинов BAON клиентам будет начислено до 7% от потраченной суммы бонусами от СберСпасибо.

Акция с ЛитРес: до 15 января 2022 года включительно при покупках по картам СберБанка в сервисе «ЛитРес» клиенты получат 15% бонусами от суммы покупки, 3 книги из новогодней подборки на выбор в подарок и скидку 25% на весь каталог электронных и аудиокниг.

Акция с Nespresso: до 31 января 2022 года клиенты получат 10% бонусами при первой покупке по карте СберБанка на сумму от 2000 рублей в интернет-бутике Nespresso.

СберПрайм: до 9 января 2022 года в обмен на 299 бонусов от СберСпасибо можно оформить подписку СберПрайм на 6 месяцев.

Подробнее об условиях акций можно узнать на сайте или в мобильном приложении «СберСпасибо».

Традиционно мы поздравляем наших клиентов с наступающими праздниками запуском актуальных и выгодных предложений совместно с нашими партнёрами. В этом году пул сюрпризов снова не похож на предыдущий и это не может не радовать – у участников есть большой выбор, как выгодно распорядиться бонусами и получить возможность выиграть крупные призы