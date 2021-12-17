Рубль проигнорировал повышение ключевой ставки

Повышение Центробанком ключевой ставки на процентный пункт не вызвало резких движений ни в курсе рубля, ни на рынке акций. Данный сценарий Банка России считался базовым, сообщает «Инвест-Форсайт».

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«ЦБ РФ в пятницу повысил ставку на 100 б.п., до 8,5%. Во многом такой сценарий уже был заложен в стоимость активов, поэтому подъем ставки не вызвал яркой реакции на рынке. В теории рост ключевой ставки позитивен для национальной валюты и, напротив, негативен — для рынка акций, поскольку рост ставок ведет к удорожанию стоимости заемных средств и обслуживания долгов. Впрочем, базовыми для рублевых активов останутся общерыночный риск-аппетит, внешнеполитический фон и сырьевые цены», — прокомментировал ситуацию инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Несмотря на то, что, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, инфляция должна снижаться уже в начале следующего года, трейдеры ожидают с большой вероятностью последующего увеличения ставки, памятуя, что предыдущие прогнозы о начале торможения роста цен с осени текущего года не оправдались. Отмечается, что это оказывает небольшую поддержку рублю.