Названы наиболее устойчивые к девальвации валюты

Россиянам назвали самые стойкие к девальвации мировые валюты. Об этом сообщил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин в беседе с агентством "Прайм".

Фото: Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

Эксперт отметил роль доллара как доминирующей резервной валюты. Только семь раз фиксировались случаи, когда американская финансовая единица падала на более чем 10%.

При этом в восьми случаях рост курса был выше 10%. Шульгин продолжил, что в XXI веке индекс доллара уходил за пределы указанного промежутка только четыре раза – в 2002, 2003, 2005 в 2014 годах.

При этом самыми стойкими валютами по отношению к доллару являются швейцарский франк, японская иена и датская крона, подчеркнул эксперт. Он добавил, что с начала 2000-х годов волатильность перечисленных валют значительно уменьшилась. Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал, как изменится курс рубля до конца текущего года.