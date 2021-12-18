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7 часов назад

На Украине предупредили о скорых перебоях с поставками хлеба

Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация «Укрхлебпром» известили власти страны, что хлебопекарные предприятия становятся убыточными из-за высоких цен на газ. Пекари предупредили о возможных проблемах с поставками хлеба населению, сообщает «Экономическая правда».

Украинцев предупредили о перебоях с поставками хлеба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что пекари, которые выступили от более 85 предприятий отрасли, попросили у украинских властей «льготный» газ. Это позволит обеспечить стабильность производства. Ещё одним вариантом помощи для отрасли они назвали целевую финансовую помощь.

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Совладелец HD-group Сергей Чекальский пояснил, что хлебопеки не могут поднять цену на продукцию, поскольку она «зафиксирована контрактами с ретейлерами».

Представитель Ассоциации ретейлеров Украины Наталья Петровская отметила, что с января по сентябрь цены на хлеб выросли на 35%. В 2021 году на Украине собрали рекордный урожай зерна, однако ещё до конца года возможно новое подорожание хлеба и муки на 10–15%.

Ранее стало известно, что, по данным ЮНИСЕФ, 1,1 млн человек испытывают на Украине голод! По общему числу людей, которым не хватает продуктов питания, Украина оказалась в Европе на первом месте, около 9,8 млн украинцев испытывают нехватку еды, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты.

Рынки,Илья Кива,Верховная Рада,
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