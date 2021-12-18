Поставки российского газа в Германию существенно сократились

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» существенного сократились на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

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В публикации отмечается, что причины снижения поставок неизвестны.

Агентство подчеркивает, что прокачка газа через газопровод «Ямал — Европа» упала приблизительно до 1,2 млн кВт/ч по сравнению со средним значением в 10 млн кВт/ч накануне, 17 декабря, и около 12 млн кВт/ч в четверг, 16 декабря.

Поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах «Газпрома» в России, отмечается в публикации. На этой неделе компания начала откачку газа из своих подземных хранилищ в центральной части России, а пик потребления топлива ожидается приблизительно через месяц.