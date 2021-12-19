Эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2022 год

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Масленников сообщил, что на нефтяном рынке в следующем году цены останутся в диапазоне $70–75 за баррель. Для рубля и бюджета это комфортно, поэтому ситуация будет зависеть от притока-оттока «горячих денег» в Россию. С учетом этих факторов рубль должен остаться в коридоре 72–74 за доллар, прогнозирует эксперт.

По мнению Николаева, вряд ли в будущем году доллар будет дороже 80 рублей, а евро — выше 90 рублей. Он полагает, что за курс рубля к доллару и евро не стоит беспокоиться, поскольку цены на нефть и газ еще какое-то время будут оставаться высокими. По словам специалиста, это сулит России большие долларовые и, в целом, валютные поступления.