Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2022 год

Ситуацию с курсом доллара на 2022 год спрогнозировали ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, доктор экономических наук Игорь Николаев и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Их оценки приводит «Московский комсомолец».

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Масленников сообщил, что на нефтяном рынке в следующем году цены останутся в диапазоне $70–75 за баррель. Для рубля и бюджета это комфортно, поэтому ситуация будет зависеть от притока-оттока «горячих денег» в Россию. С учетом этих факторов рубль должен остаться в коридоре 72–74 за доллар, прогнозирует эксперт.

По мнению Николаева, вряд ли в будущем году доллар будет дороже 80 рублей, а евро — выше 90 рублей. Он полагает, что за курс рубля к доллару и евро не стоит беспокоиться, поскольку цены на нефть и газ еще какое-то время будут оставаться высокими. По словам специалиста, это сулит России большие долларовые и, в целом, валютные поступления.

Гринберг, в свою очередь, считает, что в первом квартале у рубля есть шанс укрепиться до 70–71 за доллар в случае холодной зимы. Он объяснил, что на Западе ошиблись насчет того, что уголь, нефть и газ можно легко заменить на возобновляемые источники энергии. Поэтому если экономический рост после пандемии начнется по традиционной модели, то рубль, как зависимая от цены на углеводороды валюта, может укрепиться.

Рынки,Никита Масленников,Руслан Гринберг,Игорь Николаев,Центр политических технологий,РАН,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители