Эксперты дали прогноз по курсу доллара на 2022 год

Ситуацию с курсом доллара на 2022 год спрогнозировали ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, доктор экономических наук Игорь Николаев и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Их оценки приводит «Московский комсомолец».
Масленников сообщил, что на нефтяном рынке в следующем году цены останутся в диапазоне $70–75 за баррель. Для рубля и бюджета это комфортно, поэтому ситуация будет зависеть от притока-оттока «горячих денег» в Россию. С учетом этих факторов рубль должен остаться в коридоре 72–74 за доллар, прогнозирует эксперт.
По мнению Николаева, вряд ли в будущем году доллар будет дороже 80 рублей, а евро — выше 90 рублей. Он полагает, что за курс рубля к доллару и евро не стоит беспокоиться, поскольку цены на нефть и газ еще какое-то время будут оставаться высокими. По словам специалиста, это сулит России большие долларовые и, в целом, валютные поступления.
Гринберг, в свою очередь, считает, что в первом квартале у рубля есть шанс укрепиться до 70–71 за доллар в случае холодной зимы. Он объяснил, что на Западе ошиблись насчет того, что уголь, нефть и газ можно легко заменить на возобновляемые источники энергии. Поэтому если экономический рост после пандемии начнется по традиционной модели, то рубль, как зависимая от цены на углеводороды валюта, может укрепиться.