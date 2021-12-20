Угроза нового локдауна: в каких валютах "спрятать" рубль от обвала

Курс рубля начал неделю со снижения к доллару. В понедельник, 20 декабря, доллар поднялся выше 74,45 рубля, затем рост немного замедлился.

Согласно данным Московской биржи, в 16.58 мск доллар торговался на уровне 74,25 рубля, прибавляя 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро прибавил 54 копейки и стоил 83,87 рубля.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, негативный эффект на рисковые активы, в числе которых и российский рубль, оказывает угроза нового локдауна из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

В комментарии «Свободной прессе» эксперт отметил, что в таких условиях на валютном рынке спросом пользуются доллар и иена. Евро, который значительно поднялся к рублю в понедельник, не имеет предпосылок для устойчивого восстановления.