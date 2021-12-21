Решение «Газпрома» вызвало скачок цен на газ в Европе

Биржевая стоимость газа в Европе в начале торгов 21 декабря достигла $1827 за 1 тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена преодолела отметку $1800 впервые с начала октября.
Агентство Reuters, ссылаясь на данные газотранспортного оператора Gascade, сообщило, что физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию был остановлен по причине отказа «Газпрома» бронировать 20 декабря мощности прокачки на 21 декабря.
Холдинг также не стал бронировать допмощности, которые были выставлены «Оператором ГТС Украины».
Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 20 декабря выросла более чем на 7% и превысила $1700 за 1 тысячу кубометров.