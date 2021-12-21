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38 минут назад

Решение «Газпрома» вызвало скачок цен на газ в Европе

Биржевая стоимость газа в Европе в начале торгов 21 декабря достигла $1827 за 1 тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена преодолела отметку $1800 впервые с начала октября.

Решение «Газпрома» вызвало скачок цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

Агентство Reuters, ссылаясь на данные газотранспортного оператора Gascade, сообщило, что физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию был остановлен по причине отказа «Газпрома» бронировать 20 декабря мощности прокачки на 21 декабря.

Россию обвинили в попытке усугубить энергетический кризис в Европе

Холдинг также не стал бронировать допмощности, которые были выставлены «Оператором ГТС Украины».

Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 20 декабря выросла более чем на 7% и превысила $1700 за 1 тысячу кубометров.

Рынки,Газпром,Reuters,
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