Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Стоимость газа в Европе превысила $2000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1 тысячу кубометров, или €171,52 за МВт/ч.
В начале года цена была в 9 раз ниже текущего уровня - $210 за 1 тысячу кубометров.
Цены отреагировали на решение «Газпрома» остановить транзит в Германию через трубопровод «Ямал–Европа». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с остановкой физического потока газа по «Ямал-Европе» в Германию является «абсолютно коммерческой».
На открытии торгов 21 декабря стоимость газа превысила $1800 за 1 тысячу кубометров впервые с октября.
Ранее старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с агентством ТАСС заявил, что при резком похолодании спотовая стоимость газа в Европе легко преодолеет отметку в $2000 за 1 тысячу кубометров. Он назвал ситуацию на газовом рынке тревожной. По его словам, в европейских хранилищах не хватает 15-20 млрд кубометров газа для комфортного прохождения зимнего сезона.