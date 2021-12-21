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1 час назад

Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Стоимость газа в Европе превысила $2000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1 тысячу кубометров, или €171,52 за МВт/ч.

В начале года цена была в 9 раз ниже текущего уровня - $210 за 1 тысячу кубометров.

«Газпром» остановил транзит в Германию по «Ямал—Европе»

Цены отреагировали на решение «Газпрома» остановить транзит в Германию через трубопровод «Ямал–Европа». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с остановкой физического потока газа по «Ямал-Европе» в Германию является «абсолютно коммерческой».

На открытии торгов 21 декабря стоимость газа превысила $1800 за 1 тысячу кубометров впервые с октября.

Ранее старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с агентством ТАСС заявил, что при резком похолодании спотовая стоимость газа в Европе легко преодолеет отметку в $2000 за 1 тысячу кубометров. Он назвал ситуацию на газовом рынке тревожной. По его словам, в европейских хранилищах не хватает 15-20 млрд кубометров газа для комфортного прохождения зимнего сезона.

Рынки,Видео,Дмитрий Маринченко,Газпром,Fitch Ratings,ИТАР-ТАСС,
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