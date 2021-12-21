Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
1 час назад

В Европе нашли спасение от высоких цен на газ

Власти Европы нашли способ спастись от высоких цен на газ. Как заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер, зависимость ЕС от газа снизится, если ускорить переход на возобновляемые источники. Ее слова приводит «Интерфакс».

В Европе нашли спасение от высоких цен на газ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Чем скорее мы придем к возобновляемым источникам энергии, тем скорее избежим пика скачков цен на ископаемые источники», — констатировала она. По словам Вестагер, нынешний скачок цен стал рекордным, и ЕС при этом импортирует наибольшую часть газа.

Ранее 21 декабря фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF превысил 2000 долларов за тысячу кубометров, а спустя несколько часов цена выросла до 2150 долларов — всего за день цена подскочила на 27 процентов.

Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.

Рынки,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители