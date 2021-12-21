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54 минуты назад

Впервые в истории: цены на газ выросли до $2150

Стоимость газа впервые в истории превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив за день уже более 27%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Впервые в истории: цены на газ выросли до $2150
Фото: ReutersReuters

На открытии торговой сессии стоимость фьючерсов находилась вблизи отметки в 1800 долларов, в течение дня колебания были незначительны, но к вечеру произошел резкий скачок, при котором цена газа подскочила до 2150 долларов за тысячу кубометров. Данный показатель на 27% превысил расчет накануне — 1716,7 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в беседе с «ТАСС» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что на цены на газ в Европе могли повлиять снижение прокачки через газопровод «Ямал-Европа» и новости о возможном похолодании.

Поставки газа между Россией и Китаем выросли почти в три раза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что прекращение поставок топлива в Германию по трубе «Ямал-Европа» 21 декабря и заполнение «Северного потока — 2» никак не связаны между собой. Он назвал произошедшее «абсолютно коммерческой» ситуацией, передает Daily Storm.

Рынки,Дмитрий Маринченко,Дмитрий Песков,Fitch Ratings,ИТАР-ТАСС,
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