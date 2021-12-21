Впервые в истории: цены на газ выросли до $2150

Стоимость газа впервые в истории превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив за день уже более 27%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На открытии торговой сессии стоимость фьючерсов находилась вблизи отметки в 1800 долларов, в течение дня колебания были незначительны, но к вечеру произошел резкий скачок, при котором цена газа подскочила до 2150 долларов за тысячу кубометров. Данный показатель на 27% превысил расчет накануне — 1716,7 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в беседе с «ТАСС» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что на цены на газ в Европе могли повлиять снижение прокачки через газопровод «Ямал-Европа» и новости о возможном похолодании.