В России захотели увеличить розничную цену на шампанское

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина в 2022 году. Предлагается повысить МРЦ со 169 рублей за 0,75 л до 199 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации.

Фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Согласно приказу Минфина РФ, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов в ноябре прошлого года, МРЦ на игристое вино увеличена до 169 рублей со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Минимальная стоимость шампанского у заводов - 118 рублей за бутылку, пишут "Известия". В ассоциации считают, что добросовестные производители не смогут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, из-за повышения акцизов на виноград и виноматериалы с 1 января. Розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам. В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, пояснили авторы письма.

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По данным газеты, в ассоциации уверены, что напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей - при покупке у заводов. Ассоциация произвела собственные расчеты, по которым в структуре новой МРЦ на себестоимость продукции приходится 75,7 рубля, пишет газета. Отмечается, что производители учли стоимость сырья, бутылки, общепроизводственные затраты и цену федеральной марки. На прибыль предприятий ассоциация заложила 7,6 рубля за бутылку, 32,2 рубля уйдет на акциз с учетом его повышения с 1 января, на НДС - 23,2 рубля. В результат минимальная цена завода составила 139 рублей. Далее к этой сумме последовательно прибавили наценку оптовиков в почти 28 рублей и розницы - 33 рубля. В ассоциации подчеркнули, что на накрутку каждого звена в расчетах отвели по 20%, хотя в реальности большинство оптовиков добавляет минимум 25%, а розница - минимум 35%.

В Минфине сообщили "Известиям", что письмо рассмотрят в установленном порядке после его получения.