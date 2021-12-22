Валютный коллапс: ждать ли рублю подвоха от турецкой лиры

Турция столкнулась с валютным коллапсом. 20 декабря на фоне решения ЦБ опустить ключевую ставку с 15% до 14% лира упала до 17,93 за доллар, впервые перешагнула отметку 20 к евро. На минувшей неделе Стамбульская биржа была вынуждена дважды приостановить торги из-за падения курса лиры. Также отмечается, что годовая инфляция в стране составила 21,3% при целевом уровне в 5%.

Опрошенные «Известиями» аналитики считают низкой вероятность того, что сложившаяся ситуация негативно повлияет на валюты других развивающихся рынков, так как турецкая валюта не является резервной. Рубль тоже не должен пострадать. Последовательная политика российского ЦБ, а также высокий уровень золотовалютных резервов страны обеспечат рублю защиту от волатильности.

«Если смотреть с позиции инвесторов, то нестабильность вызовет отток с рынка Турции и приток средств на рынки других развивающихся стран, в том числе России и Бразилии, выступающие тихой гаванью, что может оказаться для них даже позитивным», — считает аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец.

В Турции многие обвинили в произошедшем главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является приверженцем политики низких ставок. По его мнению, высокие ставки лишь разгоняют инфляцию, поэтому он выступает за их снижение для стимулирования роста экономики, экспорта и кредитования в стране.

«В классической макроэкономической теории мягкая монетарная политика (низкие ставки) практически неизбежно приводит к росту инфляции, такой сценарий реализуется и в Турции. С августа 2021 ключевая ставка снизилась с 19% до 14%, а инфляция увеличилась c 19% до 21,31%», — отметил Алексей Губин, портфельный управляющий по облигациям General Invest.

Бизнес-ассоциация Турции (Tusiad), куда входят влиятельнейшие предприниматели страны, обратились к президенту с просьбой отказаться от болезненной экономической модели.

В настоящее время лира отыграла часть своего падения. 21 декабря Эрдоган представил план борьбы с падением курса, в частности, новые правила по депозитам в турецких лирах. Увеличение цены на доллар будет отражено в лировых депозитах. Если доход по депозиту в лирах окажется ниже, чем по текущему курсу доллара, разница будет выплачиваться напрямую государством.

Эрдоган считает, что граждане Турции с накоплениями в долларах станут активно переводить их в лиры во благо экономики страны. Такие действия, как уверен он, снизят волатильность лиры и притормозят инфляцию. Президент Турции также ранее заявил, что он не станет заложником Международного валютного фонда (МВФ) и не поддастся давлению в вопросе ставок.

Национальная валюта Турции начала слабеть с сентября. В декабре произошло основное падение ее стоимости. За последние 30 дней лира опустилась на 35%, а с начала года стала дешевле к доллару больше чем в два раза.