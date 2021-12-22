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1 час назад

Аналитик спрогнозировал курс рубля после Нового года

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» усомнился в том, что российский рынок начнет демонстрировать реальную доходность в долларах в ближайшие пару лет. Аналитик прогнозирует, что на начало 2022 года курс рубля будет в районе 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.

Аналитик спрогнозировал курс рубля после Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коган отметил, что на российскую валюту, вне зависимости от сезона, влияют геополитика и действия трейдеров, инвесторов и решения регуляторов. Геополитика находится на первом месте, поэтому отток денег из рублевых активов возможен в любой момент.

По его словам, из-за обострения риторики между Западом и Россией рост рубля маловероятен. Также давят на российскую валюту и решения регуляторов.

«Сейчас рубль держится в районе 73,5 единиц за доллар только благодаря экспортерам, продающим валюту для уплаты налогов, и низкой волатильности валютного рынка в ожидании заседаний европейского и американского регуляторов», — отметил Коган.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман допустил вероятность невысоких колебаний курса рубля. Самый вероятный диапазон движения курса на текущую неделю, по его мнению, — 73,1-74,9 рубля за доллар и 82,5-84,1 рубля за евро. Эксперт, комментируя итоги уходящего года, отметил редкостную устойчивость курса рубля.

Рынки,Михаил Коган,Марк Гойхман,
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