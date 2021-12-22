Что такое дивиденды. Объясняем простыми словами

Дивиденды — часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами пропорционально их доле ценных бумаг, чаще всего акций. То есть, вкладываясь в акции какой-то компании, вы фактически даёте ей свои средства в обмен на право обладания её частью и получения части прибыли компании. За возможность пользоваться ими компания периодически «благодарит» вас выплатами из прибыли . Не все компании платят дивиденды. По закону это не обязанность, а право бизнеса. Здесь всё зависит от решения совета директоров. Как правило, именно они определяют, какая часть доходов компании будет направлена на выплату (и в случае обыкновенных акций — будет ли направлена вообще). Владельцы привилегированных акций, в отличие от владельцев обыкновенных акций, не имеют права голоса на собрании акционеров, однако размер дивидендов по ним заранее определён в уставе акционерного общества. Компании, которые стабильно годами платят дивиденды и постоянно их увеличивают, называются дивидендными аристократами. Среди них Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. В России таковыми считаются ЛУКОЙЛ, «Сбер», МТС и другие. Пример употребления на «Секрете» «Нефтяные компании в России традиционно являются дивидендными аристократами и щедро платят своим акционерам. А власти обязали все госкомпании с 1 июля 2021 года направлять на выплату дивидендов не менее половины своей скорректированной чистой прибыли, определённой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Для государства это способ пополнения бюджета, а для инвестора — "дивидендный" урожай». (Эксперт по управлению личными финансами и инвестициями, инвестиционный советник ГК «ЕЮС» Игорь Файнман — о вложениях в российский нефтяной сектор.) Нюансы Дивиденды по типу выплаты делятся на ежеквартальные, полугодовые и годовые. Эти циклы разбиты на несколько этапов: - Declaration date. Компания объявляет, когда и в каком объёме будут выплачены дивиденды; - Date of record. Дата закрытия реестра акционеров. Все, кто купит акции до этого дня, успеют получить средства в текущем периоде, но если приобрести их после — то выплата последует в следующем периоде; - Payment date, или дата выплаты. День, когда дивиденды начинают перечисляться на счета акционеров. После второго этапа обычно следует так называемый дивидендный гэп: стоимость акций сразу после закрытия реестра кредиторов падает в цене примерно на величину выплаченных дивидендов. Например, если акция стоила 200 рублей, а доходность выплаты составила 4%, то следует ожидать, что на следующий день котировка упадёт до 192 рублей. Обычно дивидендный гэп закрывается (то есть цена возвращается на прежние значения) в течение нескольких месяцев. Факт Дивиденды облагаются НДФЛ (13%). По дивидендам с российских компаний налог удерживает брокер — на счёт деньги приходят уже «очищенными». А вот с дивидендов по иностранным акциям платить придётся самостоятельно. Например, в случае с американскими акциями по умолчанию с дивидендов автоматически удержат 30%. Но если заполнить у брокера форму W-8BEN, то власти США возьмут только 10%. Ещё 3% нужно доплатить российской налоговой. Важно: некоторые российские акции на самом деле не совсем российские. На Мосбирже продаются только депозитарные расписки на их акции. И налог на дивиденды с них нужно платить как за иностранные, то есть самостоятельно. Среди таких коварных бумаг: TCS Group (Тинькофф-банк), X5 Retail Group, Qiwi, HeadHunter, «Полиметалл», «Эталон», «Русагро», «Глобалтранс». Статью проверил: Ярослав Ченчик, CFA, начальник отдела корпоративных кредитных рисков Центробанка РФ