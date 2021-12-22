Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет

<p> Также Дмитрий Зимин был соучредителем премии «Просветитель».</p><p> По словам сына мецената, Зимин умер в Швейцарии, в последнее время он серьезно болел.</p><p> «Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. <...> Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал Зимин-младший.</p><p> Свои соболезнования в связи с уходом Дмитрия Зимина выразил журналист Сергей Пархоменко: «Только что получил сообщение о страшном горе. Умер Дмитрий Борисович Зимин. Величайший филантроп России. Человек необыкновенного, уникального благородства и доброты. Совершенно бессстрашный», — <a href="https://t.me/sparkhomenkovoice/1652">написал</a> он в своем Telegram-канале.</p><h2>Чем запомнился Дмитрий Зимин</h2><p> Дмитрий Зимин в 1992 году <a href="https://www.interfax.ru/russia/811987" target="_blank">участвовал</a> в создании АО «Вымпел-Коммуникации», запустившего пилотный проект сотовой связи современного образца в центре Москвы. В 1993 году создана торговая марка «Билайн».</p><p> Впоследствии Зимин стал президентом и генеральным директором «Вымпелкома». В 2001 году он решил отойти от руководства компанией и посвятить себя благотворительности. В 2019 году Зимин оставил пост гендиректора «Вымпелкома», после чего занял должность почетного президента.</p><p> В 2002 году Дмитрий Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия» для «поддержки российской фундаментальной науки и образования и популяризации научных знаний». В 2015 году организация прекратила работу после того, как ее объявили иностранным агентом. Основанием для внесения в реестр НКО-иноагентов <a href="https://www.interfax.ru/russia/452287">стало</a> то, что Зимин финансировал деятельность «Династии» со своих зарубежных счетов, утверждали в Минюсте.</p><p> «Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду», — заявил тогда меценат, отказавшись спонсировать работу фонда. Вскоре после этого «Династия» объявила о самоликвидации.</p><p> В 2008 году фонд учредил премию «Просветитель», которую вручают за лучшие научно-популярные книги на русском языке. В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основал некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования.<br></p><p> В 2020 году Борис Зимин и фонд семьи Зиминых <a href="https://rtvi.com/news/navalnyy-rasskazal-kto-oplatil-ego-lechenie-v-germanii/" target="_blank">оплатили</a> перевозку оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию из Омска.<br></p><p> В первой половине 2000-х Дмитрий Зимин входил в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Последний раз он стал участником списка в 2005 году, его состояние к тому моменту <a href="https://www.forbes.ru/biznes/450755-umer-osnovatel-vympelkoma-dmitrij-zimin">оценивалось</a> в $520 млн.</p><p> <i>*был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован</i></p>