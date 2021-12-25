Почему рубль перестал быть «деревянным»

Люди редко задумываются об эпитете «деревянный», который часто применяется в повседневной жизни в отношении российского рубля. По словам профессора кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Майи Дубовик, причиной такого наименования стала гиперинфляция 90-х годов. Об этом она рассказала агентству ПРАЙМ.

По словам экономиста, главным фактором стала гиперинфляция 90-х годов, которая привела к обесцениванию национальной денежной валюты России.

Основой для уравнивания официального курса доллара с биржевым фиксингом стало письмо Центробанка от 1 июля 1992 года «Об официальном обменном курсе рубля».

Это позволило объединить множественные курсы — специальный, коммерческий, официальный и повысить курс доллара США с 56 копеек до 125 рублей, — пояснила Майя Дубовик.

С тех пор, по словам экономиста, рубль сумел преодолеть недостатки «деревянного», стал свободно конвертируемой валютой, полноценным средством платежей на территории России и привлекательным инструментом для иностранных инвестиций в рублёвые активы.

Ранее аналитик Михаил Коган рассказал, как изменится курс доллара после Нового года. Он полагает, что в начале 2022 года курс составит порядка 75 рублей за доллар и 85–86 рублей за евро.