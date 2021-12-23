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32 минуты назад

Цены на газ в Европе обвалились

Газ в Европе резко подешевел. Его стоимость опустилась ниже отметки $1600 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13:31 мск составила $1586,16 за 1 тысячу кубометров, к 14:32 мск котировки достигали $1647,71 за 1 тысячу кубометров. Падение к расчетной цене среды составило 18,47%. На 15:49 мск стоимость газа выросла до $1676,40.

21 декабря стоимость газовых фьючерсов в Европе сначала превысила $1900 за 1 тысячу кубометров впервые с 6 октября, а затем побила исторический рекорд, превысив $2000. После этого цена подскочила до $2300. Уже 22 декабря стоимость фьючерсов газа на бирже упала до $1885.

Одной из причин падения цен на газ может быть новость об изменении маршрута американских судов, перевозящих СПГ в Азию. Танкеры направляются в Европу, сообщала Financial Times.

«Суда в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше», – пишет издание.

«Газпром» отказался бронировать на четверг, 23 декабря, мощности газопровода «Ямал–Европа» в ходе дополнительной сессии аукциона.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря заявил, что «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа» из-за отсутствия заявок на покупку газа от европейских стран. Он также не исключил, что газ, который в последние дни реверсом идет по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии в Польшу, в конечном итоге направляется в Украину. Об этом, как заявил президент РФ, должны знать европейские потребители, страдающие от высоких цен.

Рынки,Видео,Владимир Путин,Газпром,Financial Times,
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