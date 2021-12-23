В 2022 году лекарства по рецепту можно будет купить онлайн

В министерстве пояснили, что законопроект об этом находится на согласовании с заинтересованными ведомствами. Выбор регионов обусловлен тем, что именно в них уже реализована техническая возможность формирования электронных рецептов, а это - обязательное условие эксперимента. При этом электронные рецепты в свою очередь должны быть интегрированы в систему маркировки, благодаря которой все лекарства, которые отпускаются онлайн, будут отслеживаться, и это защитит россиян от приобретения фальсифицированных и некачественных препаратов. Если эксперимент будет успешным, нововведение распространят на всю страну.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По всей стране электронные рецепты станут обязательными в 2023 году, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Весной 2021 года в России уже стала доступна дистанционная торговля безрецептурными препаратами. С момента ее введения заблокировано 10 тысяч интернет-ресурсов, которые продавали лекарства незаконно, а значит - могли сбывать некачественные и фальсифицированные средства. Сегодня разрешение на удаленную продажу безрецептурных лекарств получили почти 400 аптечных организаций в 57 регионах.

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Право на удаленную торговлю у крупных аптечных сетей появилось еще в апреле прошлого года, а с сентября этого года ее разрешили небольшим аптекам, которые могут продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Подключиться к дистанционной торговле также могут и заключившие с аптеками договор маркетплейсы, до этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы потом выкупить его в аптеке при самовывозе.

В первом полугодии 2021 года объем онлайн-продаж в аптеках составил 94,2 млрд рублей, что на 28,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, следует из данных RNC Pharma. К концу года эксперты прогнозируют рост до 60%. Однако в Ассоциации независимых аптек прогнозы менее оптимистичны. "Пока большинство покупателей относятся к дистанционному формату с опаской", - говорит руководитель ассоциации Виктория Преснякова. Так, опрос ВЦИОМ показал, что всего 4% россиян приобретают нужные препараты через интернет, а 80% предпочитают традиционные аптеки. "Безрецептурные препараты - это препараты быстрого спроса, поэтому проще дойти в ближайшую аптеку и быстро купить все необходимое. При этом больше всего лекарств онлайн продаются в Москве - 18%, а в среднем по стране около 9% от общего объема рынка.

Но вот после легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами доля продаж лекарств через интернет может составить уже 20-25%, считает глава евразийского бизнес-подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева. И по ее прогнозам, это может произойти через два года - в 2023 году. При этом она обратила внимание, что сегодня в онлайн переходят не только сами продажи, но и маркетинг - аптеки конкурируют в сервисных условиях доставки - ее сроках и стоимости, возможности круглосуточного заказа, продвижения в онлайне как самих лекарств, так и торговых точек с помощью всевозможных скидок и участия в программах лояльности с использованием мобильных приложений.

Активно развивают этот канал и нефармацевтические игроки. Гиганты индустрии доставки, такие как OZON и "Сбер", имеющие фармлицензию, уже активно работают, к ним планирует присоединиться "Яндекс" с развитой системой экспресс-доставки в 78 регионах и Wildberries с его 95 тыс. пунктов выдачи заказов. В гонке лидеров также участвует "Почта России", получившая лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарств, не требующих особых условий хранения. У нее 42 тыс. отделений, из которых 10 тыс. находятся в сельской местности, где нет иных объектов государственной инфраструктуры. Почта с началом розничной продажи вполне может претендовать на весомую долю на рынке продаж лекарств через интернет.

В первом полугодии 2021 года объем онлайн-продаж в аптеках составил 94,2 млрд рублей

Небольшие аптеки на онлайн-рынке проигрывают, отмечает член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Госдумы Венера Шайдуллина. Им трудно выжить - у них выше закупочные цены и издержки на персонал, им сложнее соблюдать подписанные с производителями и дистрибьюторами условия по объемам продаж, содержать собственную курьерскую службу при небольших объемах заказов также крайне невыгодно. А вот сетевым аптекам из-за большого ассортимента проще делать покупателям скидки и проводить рекламные акции, предлагая хороший дисконт к цене на дорогостоящую продукцию. К тому же их главное преимущество - хорошо узнаваемый бренд и более низкая стоимость товара.

Сегодня 80% всех продаж безрецептурных лекарств онлайн приходится на 20 крупнейших аптечных сетей, пояснила руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Ольга Гордеева. А 10% рынка онлайн-продаж приходится на 10 фармгигантов, крупнейшие из которых - это Apteka.ru, "Ригла" и "СберЕаптека".

Медицина

Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса "Мир 19", разработанное учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Оно эффективно против всех штаммов, в том числе "омикрона", и будет назначаться для предупреждения тяжелого течения заболевания и профилактики заражения COVID-19 после контакта с инфицированным. Препарат снижает количество вируса в организме в 10 тысяч раз, кроме того, он не вызывает практически никаких побочных эффектов и хорошо переносится всеми пациентами, сообщили в ФМБА.

По инструкции "Мир 19" разрешен для применения у пациентов от 18 до 65 лет в виде ингаляций дважды в день, курс лечения им составляет 14 дней, но назначаться он пока может только в больницах и под присмотром врачей, уточнила руководитель ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, в аптеках лекарство появится только после завершения его исследования среди амбулаторных больных, ранее препарат испытывался в "красной зоне" стационаров: им лечили пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. Их состояние улучшалось уже после первого применения. Скворцова подчеркнула, чем раньше начать лечение препаратом, тем выше его эффективность.

Она также сообщила, что в дальнейшем выпускать "Мир 19" планируют в разных формах, удобных для потребителя, например, в виде спрея в нос. Сейчас его производят в полуготовой форме. В упаковке - четыре флакона, в двух находятся два разных действующих вещества, еще в двух - специальные растворители. Все это нужно смешать в правильных пропорциях, чтобы приготовить жидкость для ингаляции. Ее нужно вдыхать 10-15 минут с помощью ингалятора или небулайзера.

Скворцова рассказала, что испытала лекарство на себе в качестве средства профилактики после контакта с больными коронавирусом. По ее словам, оно приятное, сладковатое на вкус.

Разработчики утверждают, что в основе "Мир 19" совершенно новая молекула. Главной сложностью при создании препарата было доставить ее внутрь инфицированной клетки, говорит директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов. Для этого ученые создали специальный носитель, представляющий собой разветвленный пептид, пояснил он. По словам Хаитова, лекарство работает избирательно, воздействует именно на вирус и не затрагивает геном человека, поэтому и побочных реакций на него нет. К тому же действие препарата направлено на самый консервативный участок генома вируса, в котором до сих пор не произошло ни одной мутации, поэтому он работает против разных вариантов коронавируса. "Лекарство проверено на всех линиях коронавируса, которые были зарегистрированы в мире, не только в России", - отмечают в ФМБА.

Все стадии производства "Мир 19" организованы на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.