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44 минуты назад

Аналитики предрекли рост курса рубля к доллару перед Новым годом

Аналитики, опрошенные РИА Новости, предрекли рост акций на российском рынке и курса рубля к доллару на следующей укороченной неделе перед Новым годом.

Аналитики предрекли рост курса рубля к доллару перед Новым годом
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что индексы Мосбиржи и РТС вырастут на 0,9 процента до 3738 пунктов и на 1,8 процента до 1612 пунктов соответственно. Курс доллара снизится на 15 копеек до 73,50 рубля, евро же подорожает на 10 копеек до 83,40 рубля.

Нефть марки Brent, по прогнозам экспертов, подешевеет на 0,5 доллара до 76 долларов за баррель. Курс евро на форексе поднимется на 0,2 цента до 1,132 доллара.

Александр Бахтин из компании «БКС Мир инвестиций» отметил, что активность брокеров обычно снижается перед праздниками, а волатильность биржевых индексов может оказаться минимальной, нарушить такое течение событие может стать геополитическая обстановка. Однако резкий негатив в этой плоскости не ожидается в силу наступивших на Западе рождественских каникул, добавил он.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок 24 декабря закрылся незначительным падением основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3702,72 пункта (минус 0,05 процента), индекс РТС — до уровня 1584,15 пункта (минус 0,23 процента).

Рынки,Прогноз эксперта,Александр Бахтин,Московская биржа,РИА Новости,
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