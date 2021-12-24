В Минсельхозе предупредили о росте цен на масло и муку

К февралю 2022 года в России могут подорожать мука и подсолнечное масло, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минсельхоза, который направлен в кабмин РФ.

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Цены на муку могут вырасти на 2,9% по отношению к ноябрю 2021 года. За это же время в рознице она подорожает на 3,7% до 47 рублей за килограмм. Согласно прогнозу министерства, в результате этого станет дороже хлебобулочная продукция. Как ожидается, стоимость хлеба в магазине повысится до 43 рублей.

Как ожидают аналитики, в ближайшее время в стране подорожает и подсолнечное масло. Согласно подсчетам, цена на этот продукт поднимется до 137,4 рубля за литр. В Минсельхозе эту информацию подтвердили и объяснили подорожание продуктов тем, что затраты изготовителей растут, в том числе дорожают коммунальные услуги, логистика и упаковка продуктов.