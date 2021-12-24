Ветер «сдул» цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 24 декабря, падает второй день подряд. Она опустилась ниже $1200 за 1 тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 15:22 мск снизилась до $1194 за 1 тысячу куб. м, или €100,400 за МВт/ч. Общее падение стоимости газа с начала дня составило более 25%.

На этой неделе цена газа достигала рекордных $2150. Однако 23 декабря его стоимость упала до $1627 за 1 тысячу куб. м.

Цены начали падать в связи с усилением ветра, что позволило значительно увеличить выработку альтернативной энергии. Данные ассоциации WindEurope свидетельствуют о том, что в четверг, 23 декабря, доля ветрогенерации в общем объеме потребления электроэнергии в ЕС увеличилась до 13,8%. Во вторник данный показатель был на трехмесячном минимуме (5,5%).

Еще одной причиной падения цен может быть изменение курса американских и австралийских судов, перевозящих сжиженный газ в Азию. По данным Financial Times, в середине пути они направились в Европу.

24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что текущий баланс спроса и предложения сигнализирует о том, что высокая стоимость газа сохранится в 2022 году. Он также подчеркнул, что в ситуации с Европой, когда импорт газа составляет 250-300 миллиардов кубометров в год, нужно понимать, откуда брать эти объемы и рассчитывать на долгосрочные контракты.