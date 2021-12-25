В Британии пожаловались на приближение катастрофы из-за России

Энергетические компании Великобритании сообщили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph. Сложившаяся обстановка поставила промышленность страны на грань катастрофы.

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Кризис

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Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK обратились с просьбой к правительству страны разработать и принять необходимые меры, которые помогут урегулировать ситуацию с ростом цен на газ. Эксперты заявили, что энергетике Британии угрожает кризис из-за дефицита топлива. Они обвинили в этом Россию, поскольку та «не наращивает поставки в Европу».

В Великобритании и ранее обвиняли Россию в проблемах с газом. Еще в октябре издание Daily Mail заявило, что страна оказалась во власти российского президента Владимира Путина из-за ориентации на импорт топлива. Газета отметила, что Британия все меньше использует собственные ресурсы для поддержания энергетической безопасности, усиливая свою уязвимость.

Прогнозы

Представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что ситуация в сфере британской энергетике является критической. Согласно его прогнозу, сложившаяся обстановка — только начало, а в дальнейшем произойдет ухудшение. Поставщики стараются поддержать потребителей, однако это затруднительно, поскольку возникающие перед отраслью проблемы слишком значительны.

Аналитик компании Investec Мартин Янг заявил, что на фоне ситуации с газом рост тарифов на электричество достигнет 56 процентов. Сейчас среднее домохозяйство в Великобритании расходует на этот ресурс 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), однако в апреле 2022 года размер платежа может взлететь до двух тысяч фунтов, или 195 тысяч рублей.

Ситуация в Германии

Накануне, 24 декабря, в Германии резко взлетели цены на газ и электричество. Они поднялись на 46,6 и 18,6 процента, соответственно. Эксперты полагают, что рост цен будет наблюдаться и в течение 2022 года.

2187 долларов за тысячу кубометров — исторический максимум цен на газ в Европе

22 декабря стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, по данным лондонской биржи ICE. Скачок цен спровоцировало снижение физической прокачки топлива по газопроводу «Ямал-Европа» из-за решения «Газпрома» не бронировать мощности для транзита.

Позиция России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря отказался признавать «Газпром» виновным в резком росте цен на газ и кризисе в Европе. Он заявил, что в целом Россия увеличивает поставки топлива в этот регион. Кроме того, «Газпром» единственный в мире принял такое решение.

Путин добавил, что власти европейских стран «кошмарят» нефтегазовые компании, не оказывая им достаточной финансовой поддержки. К причинам энергетического кризиса он также отнес холодную весну, недозакачку газа в подземные хранилища и несущественную выработку ветряных электростанций.

«Северный поток-2»

Ситуация с российским газопроводом «Северный поток-2» также отражается на мировой политической и экономической арене. Так, телеканал Das Erste предсказал раскол правящей коалиции из-за проекта, поскольку по нему нет единой позиции.

16 декабря стало известно, что сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода и ее не завершат в первой половине 2022 года. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что оттягивания запуска проекта приведет к подорожанию газа.