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1 час назад

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об отсутствии альтернатив российскому газу

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина» рассказал, что на данный момент Украина не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников.

Украина признала отсутствие альтернативы российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом. — RT) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — приводит РИА Новости слова Витренко.

По его мнению, для этого в Польше нужно модернизировать систему газопроводов.

Украина оказалась на грани продовольственного кризиса из-за рекордных цен на газ

Ранее Витренко сообщал, что запасы газа в украинских подземных хранилищах в настоящее время составляют 14,5 млрд куб. м.

Также стало известно, что «Нафтогаз» летом 2022 года планирует начать добычу газа на новых месторождениях Украины, в том числе на шельфе Чёрного моря, так как на территории страны истощаются газовые месторождения.

Рынки,Юрий Витренко,Нафтогаз,РБК-Украина,РИА Новости,
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