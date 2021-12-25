Украина признала отсутствие альтернативы российскому газу

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина» рассказал, что на данный момент Украина не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников.

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«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом. — RT) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — приводит РИА Новости слова Витренко.

По его мнению, для этого в Польше нужно модернизировать систему газопроводов.

Ранее Витренко сообщал, что запасы газа в украинских подземных хранилищах в настоящее время составляют 14,5 млрд куб. м.