Недооцененный рубль в 2022 году сможет показать неожиданный курс

Курс рубля по-прежнему преимущественно зависит от нескольких значимых факторов. Специально для "Российской газеты" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков назвал их и оценил дальнейшие перспективы российской валюты:

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- В первую очередь, на рубль влияет динамика цен на ресурсы, которые экспортирует Россия. Грубо говоря, чем выше цены на нефть и газ, тем больше в страну поступает валюты и тем больше объем золотовалютных запасов. Последнее при прочих равных улучшает набор макропоказателей страны, что способствует росту спроса на рублевые активы и национальную валюту.

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С поправкой на бюджетное правило рост притока долларов увеличивает их предложение на российском рынке, способствуя укреплению рубля. Несмотря на недавнюю коррекцию на фоне опасений по поводу омикрона и новых локдаунов, цены на нефть остаются на уровнях, значительно превышающих средние за последние пять лет. То же можно сказать и о других экспортных позициях России.

Высокие цены позволят экспортерам существенно увеличить дивидендные выплаты, что является весомым поводом для покупки их акций, в том числе со стороны нерезидентов. Как правило, чтобы купить акции российских компаний, нужно сначала купить рубли, а это в свою очередь также является фактором поддержки курса российской валюты.

Отмечаем и влияние фискальной политики Центробанка. Российский регулятор одним из первых в мире начал цикл повышения ключевой ставки, не дожидаясь роста инфляции. В результате фактическая инфляция уже почти месяц показывает признаки грядущего замедления. Не исключаем, что недавнее повышение на 1% станет одним из последних.

Стабилизация инфляции и высокая доходность российского суверенного и корпоративного долга могут стать причиной волны carry trade. Этот фактор может стать значимым для увеличения спроса на российские активы и курса рубля, особенно на фоне отсутствия сопоставимых по риску и доходности схем в других юрисдикциях.

Что касается рисков для рубля, то в первую очередь следует упомянуть геополитику и санкции. Как правило, курс рубля очень чувствителен даже к новостям об обсуждении санкций против России.

В случае неблагоприятного развития событий на фронтах российских геополитических интересов не исключаем значительные распродажи рубля. Однако, почти во всех случаях национальная валюта быстро отыгрывает потери. К сожалению, прогнозировать такие события почти невозможно, по крайней мере на основе информации из открытых источников.

Фундаментально рубль остается одной из самых недооцененных валют среди развивающихся стран. По паритету покупательной способности курс национальной валюты сейчас ниже средних значений как за пять, так и за десять лет.

При этом страна уверенно входит в ТОП-5 по размеру золотовалютных резервов, имеет отрицательный чистый долг и уверенный профицит торгового баланса. И в целом заметно превосходит по набору макропоказателей большинство развивающихся экономик.

По мере ослабления санкционных рисков и дальнейшего усиления макропоказателей велика вероятность заметного укрепления рубля.

Фундаментально обоснованным можно считать уровень курса USR/UR 65-70 (последний раз доллар стоил 65 рублей до объявления пандемии, в конце февраля 2020 года - прим. ред.). В случае возникновения волны carry trade в следующем году возможен и более низкий курс.