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34 минуты назад

Аналитик назвал худшие валюты года

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм» назвал худшие валюты года.

Эксперт назвал валюты-аутсайдеры года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами. Так, кубинское песо в течение года подешевело к доллару на 96 процентов. Экономика Кубы продолжает стагнировать из-за пандемии коронавирусной инфекции и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Кроме того, государство также страдает из-за высокого уровня инфляции.

Эксперт отметил, что ливийский динар подешевел к доллару за год на 71 процент. На экономику Ливии влияет нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы.

Также еще одним аутсайдером является турецкая лира, которая обесценилась к доллару в этом году на 49 процентов. Шульгин считает, что причины такой динамики заключаются в необычной денежно-кредитной политике Турции, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.

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