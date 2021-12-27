Эксперт назвал валюты-аутсайдеры года

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм» назвал худшие валюты года.

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По его словам, кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами. Так, кубинское песо в течение года подешевело к доллару на 96 процентов. Экономика Кубы продолжает стагнировать из-за пандемии коронавирусной инфекции и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Кроме того, государство также страдает из-за высокого уровня инфляции.

Эксперт отметил, что ливийский динар подешевел к доллару за год на 71 процент. На экономику Ливии влияет нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы.

Также еще одним аутсайдером является турецкая лира, которая обесценилась к доллару в этом году на 49 процентов. Шульгин считает, что причины такой динамики заключаются в необычной денежно-кредитной политике Турции, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.