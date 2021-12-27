Ценам на газ в Европе предрекли взлет до $2500

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Юшков обратил внимание на снижение температуры и на рост потребления сырья для нужд отопления. Эксперт допустил, что в скором времени уровень запасов в европейских подземных хранилищах достигнет отметки в 50%.

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Такая динамика может повлечь за собой дефицит газа в феврале-марте 2022 года и рост цен в любое время, отметил Юшков. Трейдерам удалось заработать на последнем скачке котировок, и теперь они будут ждать нового повода. Цены снова могут подняться до уровня в $2000–2500 за тысячу кубометров и даже выше, полагает эксперт.

«Когда мы говорим про рекордные цены в районе $2000 за тысячу кубометров, не надо забывать про то, что разговор идет о биржевых ценах – фьючерсах на газ, а не о стоимости отгрузки сырья», – подчеркнул Юшков.

В настоящее время физическую отгрузку газа осуществляют по ценам в районе $1000 за тысячу кубометров, которые более или менее стабильны, тогда как фьючерсные котировки скачут значительно, отметил эксперт.

«Быстрая и резкая смена цен является нормальной ситуацией для биржи. Такие процессы продолжат происходить на фоне негативных заявлений и постоянно обновляемой статистики», – указал Юшков.

Он ожидает, что запасы в хранилищах будут истощаться по мере падения температуры. В этой связи Европе понадобятся новые объемы сырья, которые может обеспечить только «Газпром».

«Если раньше газовые хранилища в Европе истощались в конце февраля-марте, то в 2022 году это, по всей видимости, случится уже в январе, поэтому после опубликования новой статистики цены снова пойдут вверх», – подчеркнул Юшков.

В дальнейшем любая подобная новость будет провоцировать скачок цен на бирже, указал эксперт. Также многое будет зависеть от спроса в Азии. Если там ситуация сбалансируется и СПГ перетечет в Европу, то резкого ценового скачка не случится, но нынешняя ситуация сигнализирует о негативном развитии событий, подытожил Юшков.

На прошлой неделе стоимость газа достигала рекордных $2150. Однако 23 декабря европейский газ резко подешевел на торгах. Котировки январского фьючерса в самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах упали до $1627 за 1 тысячу куб. м.