ЦБ: Ставки по ипотеке растут, но рост по кредитам меньше роста инфляции

Банк России фиксирует повышение ставок по ипотеке, однако ставки по кредитам будут расти ниже инфляции и ключевой ставки. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Некоторое повышение ставок по ипотеке, конечно, происходит. Но хотела бы заметить, что рост ставок по кредитам будет меньше, чем, например, рост инфляции, меньше, чем рост ключевой ставки", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом глава ЦБ прогнозирует, что рост цены на жилье должны замедлить свой рост, причем весьма существенно. "Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, и, как минимум, рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - подчеркнула Эльвира Набиуллина.