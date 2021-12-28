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6 часов назад

Почему мир скупает золото при сильном долларе

После рекордного взлета стоимости золота в 2020 году, на фоне пандемии, в этом году металл поначалу переживал тяжелые времена. Но спрос на золото не только не упал, а существенно вырос. Мировые центробанки увеличили его запасы до рекордного за 31 год уровня. Граждане также активно скупали физическое золото в виде слитков, монет и ювелирных изделий. Чем объясняется аномально высокий спрос на этот металл?

Тяжелый год: сильный доллар не справился с аномальным спросом на золото
Фото: ТАССТАСС

Уходящий 2021 год в прямом смысле стал тяжелым годом для золота, потому что после рекордного взлета в 2020 году выше 2000 долларов за унцию его курс провалился ниже 1700 долларов.

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Фундаментально в этом году все работало против золота: доллар укреплялся, а процентные ставки повышались. Обычно в таких условиях драгоценный металл теряет в цене, что и произошло. Но примечательно то, что золото и поддержали покупатели, которые продолжили его скупать высокими темпами. Это удержало цены на драгметалл. Напомним, что в 2020 году спрос на золото вырос благодаря денежной эмиссии в ЕС и США для увеличения помощи национальным экономикам, которая вызвала недоверие к основным валютам, в частности к доллару. На этом фоне в прошлом году курс золота достиг рекордного максимума в 2067 долларов за унцию, и на продаже металла можно было неплохо заработать. Казалось, что золото ждут новые высоты.

Однако с того пика наблюдается стабилизация цены на уровне 1750–1850 долларов за унцию. Это было вызвано тем, что вакцинация, восстановление мировой экономики после коронакризиса и щедрые экономические стимулы увеличили привлекательность традиционных активов, отмечают аналитики «Золотого монетного двора». Однако инвесторы воспользовались снижением котировок драгоценного металла, чтобы увеличить свои резервы.

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Так, центробанки мира увеличили запасы золота до рекордного уровня за 31 год, накопив 36 тыс. тонн драгоценного металла. Таковы данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). В третьем квартале крупнейшим покупателем золота стал Резервный банк Индии, который увеличил объем золотых резервов страны на 41 тонну – до 745 тонн. В этом году прирост золотого резерва Индии, скорее всего, будет самым крупным с 2009 года, считают аналитики «Золотого монетного двора». В третьем квартале пополнили свои хранилища золотом также Бразилия (плюс 9 тонн), Узбекистан (плюс 26 тонн), Казахстан (плюс 7 тонн) и Россия (плюс 6 тонн).

«Спрос со стороны центральных банков за 10 месяцев 2021 года уже превысил показатель за весь 2020 год», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

Уникальная особенность этого года заключается в том, что запасаются золотом на черный день теперь не только развивающиеся страны, но и развитые, чего не было уже давно. Покупателями золота стали центробанки двух развитых стран – Ирландии и Сингапура.

«Ирландия купила по одной тонне в сентябре и октябре, причем сентябрьская покупка стала первой с 2008 года, когда золотой резерв увеличился на полтонны. ЦБ Сингапура приобрел 26 тонн золота в течение мая – июня. Это первая покупка желтого металла для резервов страны по крайней мере с 2000 года», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

Индивидуальные инвесторы не отстают от центральных банков мира и тоже приобрели рекордное количество слитков и монет. По данным аналитического отдела «Золотого монетного дома», объем мирового спроса на слитки и монеты в третьем квартале достиг 262 тонн, что на 18% выше в годовом исчислении. Всего к концу третьего квартала было реализовано 857 тонн инвестиционного физического золота, что является максимумом с 2013 года. Продажи золотых инвестиционных момент также высоки в этом году. В течение трех кварталов 2021 года показатель составил 223,7 тонны, что на 9 тонн больше в годовом исчислении.

Спрос на ювелирные изделия повысился в главных странах-потребителях – Индии и Китае. На долю ювелирных изделий приходится около 40–50% мирового спроса на желтый металл.

«В 2021 году совокупный показатель ювелирного спроса в Индии может превысить 400 тонн, а в Китае – 500 тонн, что станет хорошей новостью для курса золота в 2022 году. Показатель мирового спроса на ювелирные изделия к концу текущего года приблизится к уровню, существовавшему до пандемии», – считают аналитики «Золотого монетного дома».

Жители западных стран вслед за жителями азиатских стран устремили свой взор на физическое золото. В Европе немцы традиционно являются крупнейшими покупателями монет и слитков из драгметаллов, вероятно, потому что хорошо знают о гиперинфляции 1920-х годов.

В первом полугодии 2021 года немцы приобрели рекордный объем физического золота как минимум с 2009 года. Спрос на драгметалл в стране вырос на 35% по сравнению со второй половиной 2020 года, что заметно выше общемирового показателя на уровне плюс 20%. Причина в рекордном значении инфляции за последние десять с лишним лет на фоне снятия коронавирусных ограничений. Усиливают привлекательность золота также отрицательные номинальные и реальные ставки. Жители других стран Запада также активно покупали этот драгметалл. Благодаря такому высокому спросу на физическое золото цены и удерживаются на текущем уровне, а не падают ниже.

Монетные дворы пытаются удовлетворить возросший спрос путем создания широкого ассортимента продукции на любой вкус. Например, Монетный двор США за ноябрь продал 126 тыс. унций в золотой монете «Американский орел», что на 48,2% выше в годовом исчислении. С начала года уже продано 1,2 млн унций «Американского орла», что на 51,2% выше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Даже в России впервые была выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Такой вес очень важен, потому что именно тройская унция является международным стандартом. Это открыло возможности в том числе для экспорта российской золотой монеты, а не только слитков.

С практической точки зрения инвестировать в ювелирные изделия невыгодно. В этом плане покупка слитков или монет – куда более разумное вложение средств.

«Золото – это консервативный способ инвестирования. В сознании инвесторов это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальное падает. Золото стоит рассматривать как некую часть консервативного портфеля, которая должна пополняться всегда вне зависимости от котировок. Доля в портфеле в 10–15% выглядит вполне достаточной», – говорит директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Однако лучший способ с точки зрения технологичности и современности – это покупка фонда (ETF), чьи котировки привязаны к стоимости физического золота. «Плюсы – это прямая привязка к курсу золота, легкость покупки и продажи, отсутствие лишних издержек и рисков, связанных с необходимостью хранения золота. При покупке слитков, например, нужно заплатить НДС – 20%. Их нужно бережно хранить, потому что даже небольшая царапина существенно снижает стоимость слитков. Минус в том, что нет физического владения металлом», – поясняет Сосновский.

Еще один вариант инвестирования в золото – это обезличенные металлические счета (ОМС). «Из минусов – они не входят в систему страхования вкладов, цена покупки и продажи металлов достаточно сильно отличаются, а это прямые потери клиента, и также нет физического обеспечения золотом. Из плюсов только широкая доступность – покупать можно от одного грамма золота», – отмечает собеседник.

Рост спроса на физическое золото (слитки, монеты и ювелирные украшения) со стороны населения по всему миру растет из-за увеличения уровня инфляции и понижения курса золота, наряду с сокращением карантинных ограничений и улучшением благосостояния населения, отмечают в «Золотом монетном доме».

«Итак, спрос на физическое золото растет со стороны населения, центральных банков и инвесторов, что поддерживает курс драгметалла на достаточно высоком уровне. В условиях стагфляции золото в конечном счете привлечет к себе внимание институциональных инвесторов, поскольку сворачивание экономических стимулов и высокий уровень инфляции сильно ударит по традиционным финансовым активам. Бумажное золото снова окажется в центре внимания крупных инвестиционных фондов и банков. Ожидаемое ужесточение денежной кредитной политики ФРС, Европейского центрального банка и других уже по большей части включено в текущие котировки драгметалла, поэтому курс не сильно пострадает от фактических решений в этой плоскости на протяжении 2022 года», – считают аналитики «Золотого монетного дома».

«Момент истины» для золота настанет в самом ближайшем будущем. При оптимистическом сценарии коррекция курса золота закончится и металл снова достигнет исторического максимума, продолжая расти выше. Потенциальная цель – 2630–2650 долларов за унцию на горизонте следующих двух–трех лет. Это значит рост около 50% с уровней начала декабря уходящего года в районе 1775 долларов за унцию. Этот сценарий аналитики считают базовым. Пессимистичный сценарий предполагает снижение цены до 1600 долларов за тройскую унцию. В этом случае коррекция примет затяжной характер и, возможно, окажется впоследствии еще более глубокой, не исключают эксперты.

Рынки,Экономика России,Георгий Победоносец,ЕЦБ,ФРС,МИД,ЕС,
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