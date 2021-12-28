Тяжелый год: сильный доллар не справился с аномальным спросом на золото

После рекордного взлета стоимости золота в 2020 году, на фоне пандемии, в этом году металл поначалу переживал тяжелые времена. Но спрос на золото не только не упал, а существенно вырос. Мировые центробанки увеличили его запасы до рекордного за 31 год уровня. Граждане также активно скупали физическое золото в виде слитков, монет и ювелирных изделий. Чем объясняется аномально высокий спрос на этот металл?

Фото: ТАСС ТАСС

Уходящий 2021 год в прямом смысле стал тяжелым годом для золота, потому что после рекордного взлета в 2020 году выше 2000 долларов за унцию его курс провалился ниже 1700 долларов.

Видео дня

Фундаментально в этом году все работало против золота: доллар укреплялся, а процентные ставки повышались. Обычно в таких условиях драгоценный металл теряет в цене, что и произошло. Но примечательно то, что золото и поддержали покупатели, которые продолжили его скупать высокими темпами. Это удержало цены на драгметалл. Напомним, что в 2020 году спрос на золото вырос благодаря денежной эмиссии в ЕС и США для увеличения помощи национальным экономикам, которая вызвала недоверие к основным валютам, в частности к доллару. На этом фоне в прошлом году курс золота достиг рекордного максимума в 2067 долларов за унцию, и на продаже металла можно было неплохо заработать. Казалось, что золото ждут новые высоты.

Однако с того пика наблюдается стабилизация цены на уровне 1750–1850 долларов за унцию. Это было вызвано тем, что вакцинация, восстановление мировой экономики после коронакризиса и щедрые экономические стимулы увеличили привлекательность традиционных активов, отмечают аналитики «Золотого монетного двора». Однако инвесторы воспользовались снижением котировок драгоценного металла, чтобы увеличить свои резервы.

Так, центробанки мира увеличили запасы золота до рекордного уровня за 31 год, накопив 36 тыс. тонн драгоценного металла. Таковы данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). В третьем квартале крупнейшим покупателем золота стал Резервный банк Индии, который увеличил объем золотых резервов страны на 41 тонну – до 745 тонн. В этом году прирост золотого резерва Индии, скорее всего, будет самым крупным с 2009 года, считают аналитики «Золотого монетного двора». В третьем квартале пополнили свои хранилища золотом также Бразилия (плюс 9 тонн), Узбекистан (плюс 26 тонн), Казахстан (плюс 7 тонн) и Россия (плюс 6 тонн).

«Спрос со стороны центральных банков за 10 месяцев 2021 года уже превысил показатель за весь 2020 год», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

Уникальная особенность этого года заключается в том, что запасаются золотом на черный день теперь не только развивающиеся страны, но и развитые, чего не было уже давно. Покупателями золота стали центробанки двух развитых стран – Ирландии и Сингапура.

«Ирландия купила по одной тонне в сентябре и октябре, причем сентябрьская покупка стала первой с 2008 года, когда золотой резерв увеличился на полтонны. ЦБ Сингапура приобрел 26 тонн золота в течение мая – июня. Это первая покупка желтого металла для резервов страны по крайней мере с 2000 года», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

Индивидуальные инвесторы не отстают от центральных банков мира и тоже приобрели рекордное количество слитков и монет. По данным аналитического отдела «Золотого монетного дома», объем мирового спроса на слитки и монеты в третьем квартале достиг 262 тонн, что на 18% выше в годовом исчислении. Всего к концу третьего квартала было реализовано 857 тонн инвестиционного физического золота, что является максимумом с 2013 года. Продажи золотых инвестиционных момент также высоки в этом году. В течение трех кварталов 2021 года показатель составил 223,7 тонны, что на 9 тонн больше в годовом исчислении.

Спрос на ювелирные изделия повысился в главных странах-потребителях – Индии и Китае. На долю ювелирных изделий приходится около 40–50% мирового спроса на желтый металл.

«В 2021 году совокупный показатель ювелирного спроса в Индии может превысить 400 тонн, а в Китае – 500 тонн, что станет хорошей новостью для курса золота в 2022 году. Показатель мирового спроса на ювелирные изделия к концу текущего года приблизится к уровню, существовавшему до пандемии», – считают аналитики «Золотого монетного дома».

Жители западных стран вслед за жителями азиатских стран устремили свой взор на физическое золото. В Европе немцы традиционно являются крупнейшими покупателями монет и слитков из драгметаллов, вероятно, потому что хорошо знают о гиперинфляции 1920-х годов.

В первом полугодии 2021 года немцы приобрели рекордный объем физического золота как минимум с 2009 года. Спрос на драгметалл в стране вырос на 35% по сравнению со второй половиной 2020 года, что заметно выше общемирового показателя на уровне плюс 20%. Причина в рекордном значении инфляции за последние десять с лишним лет на фоне снятия коронавирусных ограничений. Усиливают привлекательность золота также отрицательные номинальные и реальные ставки. Жители других стран Запада также активно покупали этот драгметалл. Благодаря такому высокому спросу на физическое золото цены и удерживаются на текущем уровне, а не падают ниже.

Монетные дворы пытаются удовлетворить возросший спрос путем создания широкого ассортимента продукции на любой вкус. Например, Монетный двор США за ноябрь продал 126 тыс. унций в золотой монете «Американский орел», что на 48,2% выше в годовом исчислении. С начала года уже продано 1,2 млн унций «Американского орла», что на 51,2% выше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Даже в России впервые была выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Такой вес очень важен, потому что именно тройская унция является международным стандартом. Это открыло возможности в том числе для экспорта российской золотой монеты, а не только слитков.

С практической точки зрения инвестировать в ювелирные изделия невыгодно. В этом плане покупка слитков или монет – куда более разумное вложение средств.

«Золото – это консервативный способ инвестирования. В сознании инвесторов это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальное падает. Золото стоит рассматривать как некую часть консервативного портфеля, которая должна пополняться всегда вне зависимости от котировок. Доля в портфеле в 10–15% выглядит вполне достаточной», – говорит директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Однако лучший способ с точки зрения технологичности и современности – это покупка фонда (ETF), чьи котировки привязаны к стоимости физического золота. «Плюсы – это прямая привязка к курсу золота, легкость покупки и продажи, отсутствие лишних издержек и рисков, связанных с необходимостью хранения золота. При покупке слитков, например, нужно заплатить НДС – 20%. Их нужно бережно хранить, потому что даже небольшая царапина существенно снижает стоимость слитков. Минус в том, что нет физического владения металлом», – поясняет Сосновский.

Еще один вариант инвестирования в золото – это обезличенные металлические счета (ОМС). «Из минусов – они не входят в систему страхования вкладов, цена покупки и продажи металлов достаточно сильно отличаются, а это прямые потери клиента, и также нет физического обеспечения золотом. Из плюсов только широкая доступность – покупать можно от одного грамма золота», – отмечает собеседник.

Рост спроса на физическое золото (слитки, монеты и ювелирные украшения) со стороны населения по всему миру растет из-за увеличения уровня инфляции и понижения курса золота, наряду с сокращением карантинных ограничений и улучшением благосостояния населения, отмечают в «Золотом монетном доме».

«Итак, спрос на физическое золото растет со стороны населения, центральных банков и инвесторов, что поддерживает курс драгметалла на достаточно высоком уровне. В условиях стагфляции золото в конечном счете привлечет к себе внимание институциональных инвесторов, поскольку сворачивание экономических стимулов и высокий уровень инфляции сильно ударит по традиционным финансовым активам. Бумажное золото снова окажется в центре внимания крупных инвестиционных фондов и банков. Ожидаемое ужесточение денежной кредитной политики ФРС, Европейского центрального банка и других уже по большей части включено в текущие котировки драгметалла, поэтому курс не сильно пострадает от фактических решений в этой плоскости на протяжении 2022 года», – считают аналитики «Золотого монетного дома».