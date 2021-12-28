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2 часа назад

В МИД рассказали о работе по снижению доли доллара в международных расчетах

Москва работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрия Биричевского.

МИД: РФ сократит долю доллара в международных расчетах
Фото: ReutersReuters

«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал он.

Как отметил дипломат, сокращение использования американской валюты, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах — ключевой элемент повседневной работы ведомств экономического блока. Среди других задач Биричевский назвал смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами.

Тем временем, в Минфине рассказали об ответе России на санкции США. Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Москва создаст независимую внутреннюю финансовую систему и откажется от излишнего использования международной инфраструктуры. При этом Россия по-прежнему останется участницей международной торговли, чтобы сохранить коммуникацию с международной системой в части расчётов.

Рынки,Алексей Моисеев,Минфин,МИД,РИА Новости,
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