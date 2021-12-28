Финансист рассказал, кому выгоден слабый рубль

Паника вокруг рубля выгодна любому трейдеру, играющему против рубля через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, при падении российской валюты все, кто на это ставил, неплохо зарабатывают.

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Сейчас это в особенности выгодно недродобывающим компаниям, чей основной доход завязан на экспорте. Расчеты внутри страны осуществляется в рублях, но, продавая нефть за рубеж, компания может извлечь больше выгоды при падении рубля во время контракта на поставки, подчеркнул Кричевский. Это обусловлено тем, что в другой валюте цена на сырье будет фиксированной.

«Иными словами, ослабление рубля выгодно всем компаниям, которые занимаются поставками за рубеж – они получают большую прибыль, чем могли бы при крепкой российской валюте», – пояснил Кричевский.

Также он заявил, что слабая российская валюта выгодна государству из-за возможности собрать больше налогов с импортеров.

«Чем больше прибыль, тем больше дивидендов получит государство в бюджет, а за счет слабой валюты рублевые цены на ту же нефть значительно выше, чем могли бы быть при крепком рубле», – подытожил эксперт.