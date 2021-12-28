Эксперт назвал курс доллара до конца года

На открытии торгов во вторник, 28 декабря, российский рубль умеренно укреплялся в парах с мировыми валютами. На 8.00 мск курс доллара составил 73,40 руб. (-0,04%), к вечеру немного поднялся - выше 73,50.
Курс евро утром составлял 83,15 руб. (-0,02%). Вечером европейская валюта поднялась выше 83,30 руб.
Нефть Brent накануне взлетела выше 78 долларов за баррель, к одномесячным максимумам в районе 78,65 долларов.
«Данные по запасам сырой нефти в резервах США от Службы энергетической безопасности США на прошлой неделе указали на растущий объем потребности в данном углеводородном топливе. Несмотря на растущие темпы нового штамма коронавирусной инфекции - “омикрон”, страны пока не вводят ограничения и запреты. Все дело в неосвоенности летальности и тяжести этого штамма, которую пока оценивают не столь высоко, как у штамма “дельта”. В связи с этим растет и спрос на нефть, особенно в ближайшие праздничные дни, когда ожидается увеличение спроса на авиабилеты», - отметил в интервью «СП» аналитик, трейдер Азиз Кенжаев.
Эксперт упомянул также, что продажи на вторичном рынке жилья в США упали и фактические показания были ниже среднего.
Прогноз курса доллара
«Горячая» тема вторжения России на Украину немного остыла, и рубль на прошлой неделе начал укрепляться.
«Полагаю, что в завершающей неделе текущего года доллар будет держаться в рубеже 73,25 - 73,87. На этой неделе также ожидаем завершающие текущий год экономические данные из США и России. 29 декабря будут объявлены запасы сырой нефти в США, возможна небольшая волатильность и доллар может подскочить до 73.9, после чего последуют ключевые экономические данные РФ по объемам розничных продаж и уровню безработицы. Пока прогнозы говорят о продолжении укрепления рубля, исходя из положительных ожидаемых экономических данных РФ, однако стоит отметить, что рубль сильно коррелируется с ценой на нефть и динамика движения цены на нефть будет основополагающим фактором ослабления или укрепления рубля до конца текущего года», - сделал прогноз эксперт.