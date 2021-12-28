Эксперт назвал курс доллара до конца года

«Полагаю, что в завершающей неделе текущего года доллар будет держаться в рубеже 73,25 - 73,87. На этой неделе также ожидаем завершающие текущий год экономические данные из США и России. 29 декабря будут объявлены запасы сырой нефти в США, возможна небольшая волатильность и доллар может подскочить до 73.9, после чего последуют ключевые экономические данные РФ по объемам розничных продаж и уровню безработицы. Пока прогнозы говорят о продолжении укрепления рубля, исходя из положительных ожидаемых экономических данных РФ, однако стоит отметить, что рубль сильно коррелируется с ценой на нефть и динамика движения цены на нефть будет основополагающим фактором ослабления или укрепления рубля до конца текущего года», - сделал прогноз эксперт.