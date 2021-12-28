На Украине спотовые цены на газ за два дня выросли вдвое

Спотовые цены на газ на украинской бирже за два дня выросли в два раза - до 88,6 тыс. гривен (почти $3,3 тыс.) за 1 тыс. куб. м. Об этом во вторник сообщается на сайте Украинской энергетической биржи.

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Цена на газ на Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку страна с ноября 2015 года перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Это означает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.