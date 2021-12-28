Мексика планирует прекратить экспорт нефти

Экспорт нефти из Мексики будет практически полностью завершен уже в 2023 году. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава государственной нефтегазовой компании Pemex Октавио Оропеса, представляя план по достижению энергетической самодостаточности.

Фото: Reuters Reuters

"В 2023 и 2024 годах практически вся добыча Pemex будет перерабатываться, потому что начнут работать нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и [нефтехимический комплекс] "Кангрехера", - сказал он. - Таким образом, почти 100% мексиканской нефти будет перерабатываться в нашей стране, чтобы гарантировать обеспечение горючим".

В сентябре 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство намерено прекратить поставки нефти за рубеж до истечения срока своих полномочий в 2024 году. Таким образом власти хотят сохранить запасы углеводородов для следующих поколений.

Убытки Pemex с января по сентябрь текущего года составили 100,2 млрд песо (около $4 млрд), на 83,4% меньше, чем годом ранее. На протяжении трех кварталов предприятие увеличивало добычу нефти, доведя ее до 1,73 млн баррелей в сутки, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Объем экспорта в денежном выражении вырос на 58%, до 512,3 млрд песо ($25,2 млрд), а продажи на внутреннем рынке - на 41,6%, до 533,8 млрд песо ($26,29 млрд).