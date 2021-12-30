Индексы Мосбиржи и РТС за 2021 год выросли на 15%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи за 2021 год вырос на 15,15%, до 3787,26 пункта с 3289,02 пункта, индекс РТС - на 15,01%, до 1595,76 пункта с 1387,46 пункта в начале года, следует из данных Московской биржи.

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"С начала 2021 года российский рынок продемонстрировал рост на фоне восстановления российской экономики и сильной ценовой конъюнктуры на рынках сырьевых товаров - нефть, газ, сталь, лесоматериалы, удобрения. Это привело к сильным финансовым результатам экспортеров, что отразилось на динамике котировок акций этих компаний", - прокомментировал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

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В секторальном разрезе наибольший прирост с начала года показали представители химии и нефтехимии (+65% с начала года), строительства (+45%), финансов (+40%), нефти и газа (+24%). Сектора металлургии и транспорта в среднем прибавили по 6%. Минорным получился итог года для IT-сектора (-18%), энергетических (-15%) и телекоммуникационных (-10%) компаний, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В числе акций с наиболее сильными результатами - "Фосагро" (+87%), "Газпром" (+60%), "Роснефть" (+37%), ВТБ (+27%) и другие.

Что будет дальше

По прогнозам "БКС мир инвестиций", просадка, которая произошла в IV квартале 2021 года, с высокой вероятностью в 2022 году будет выкуплена. "Подъем на 10-20% (плюс дивиденды в среднем 9%) по индексу Мосбиржи - вполне реальный сценарий. К концу года инфляция в стране, вероятно, замедлится, что приведет к снижению рублевых процентных ставок, а это очевидный позитив для фондовых активов", - считает Александр Бахтин.

При этом ожидаемое ужесточение ДКП Центробанком РФ не будет оказывать значимого негативного влияния на рынок акций, считает Владимир Потапов. "В целом мы считаем, что цикл ужесточения ДКП подошел к своему завершению. На наш взгляд, снижение инфляции позволит Банку России перейти к снижению ставки в III квартале 2022 года, а, значит, политика Центробанка не будет оказывать значимого негативного влияния на рынок акций", - пояснил он.

Это же касается и сворачивания стимулов ФРС. По оценкам "ВТБ капитал инвестиции", рынок уже закладывает три повышения ключевой ставки в США в 2022 году, а, значит, и здесь основные риски для рынка акций, связанные с изменением ДКП, во многом уже заложены в цене.

Предпочтения управляющих

В стратегии на 2022 год "ВТБ капитал инвестиции" выделяют нефтегазовый сектор на фоне повышения прогноза по цене на нефть до $72 за баррель в 2022 году и роста добычи нефти на 8% год к году. В компании отдают предпочтение четырем "голубым фишкам" сектора - "Лукойл", "Роснефть", "Газпром", "Новатэк".

В "БКС мир инвестиций" выделяют и банковский сектор (Сбер, ВТБ), придерживаясь нейтрально-позитивного взгляда на отдельных игроков рынка недвижимости (ПИК и "Самолет"), цветной металлургии (UC Rusal) и сектора стали ("Северсталь" и ММК).

По оценкам "Фридом финанс", наибольшим инвестиционным потенциалом в 2022 году обладают активы, вложения в которые позволяют переждать текущий неоднозначный период в виду инфляционной угрозы. Это "дивидендные" акции, в краткосрочном периоде - бумаги "Татнефти" и "Норникеля".

С точки зрения среднесрочного периода в "Фридом финанс" выделили бумаги "Новолипецкого металлургического комбината", "Северстали" , "Магнитогорского металлургического комбината", "Норникеля" и "М.Видео". По оценкам компании, ожидаемая по итогам 2022 года дивидендная доходность выплат по этим бумагам составляет 14-20% к текущим ценам. Также в "Фридом финанс" выделяют традиционные "защитные" бумаги, как акции ПАО "Полюс" или Polymetal.

"Ожидаемая дивидендная доходность 4-6%, что, с точки зрения долгосрочной статистики, является очень высоким показателем для "защитных" бумаг", - считает аналитик компании Александр Осин.