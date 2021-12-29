Определены самые перспективные валюты на конец года

Самыми перспективными среди валют развивающихся стран на конец 2021 года являются тайский бат и филиппинское песо. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Эксперт сделал собственные подсчеты по трем критериям: дешевизна по паритету покупательной способности (ППС), сальдо счета текущий операций (СТО) к ВВП, динамика экспорта в 2014-2019 годах.

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«Обычно недооцененные валюты обладают двумя важными характеристиками: им есть куда укрепляться, то есть по ППС они дешевле других, и сальдо СТО у них глубоко положительное, то есть идет существенный приток валюты в страну от обычной деятельности», — отметил Прокудин.

По его словам, в настоящее время нет абсолютно дешевых валют по этим критериям, однако существуют валюты с характеристиками, близкими к оптимальным. Речь идет о валютах Украины, Таиланда, Малайзии, в меньшей степени Индии, Филиппин, Парагвая, России.

Прокудин также отметил, что валюты Пакистана и Аргентины станут привлекательными после того, как в экономике будут произведены структурные изменения. Он пояснил, что валюты являются дешевыми, но экспорт у стран слабый.

«Другим способом оценки перспективы притока капитала в страну (что обычно и приводит к укреплению валюты) является сопоставление сальдо СТО и динамики экспорта, так как инвесторы отдают предпочтение странам с более высоким приростом экспорта», — указал эксперт.

По данным критериям более выгодны валюты Филиппин, Таиланда, Израиля, Мексики, и в меньшей степени Исландии, Индии и Китая.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» подчеркнул, что валюты Таиланда и Филиппин являются фаворитами среди развивающихся стран с точки зрения западных инвесторов, в частности, благодаря существенной положительной динамике экспорта. Так, в 2022 году инвесторы могут вкладываться в активы этих стран, считает Прокудин.

В случае инвестиций в акции местных компаний инвесторам следует провести дополнительное исследование, проще инвестировать в облигации, указал он.

«В идеале для carry trade должны сойтись одновременно три составляющих: высокие процентные ставки в экономике, укрепление национальной валюты и нисходящая динамика инфляции», — подчеркнул Прокудин.

Он также отметил низкую инфляцию Филиппин и Таиланда, невысокие ставки и при этом наличие у валюты потенциала укрепления из-за притока инвестиций.