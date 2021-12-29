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22 часа назад

Курс евро взлетел

Курс евро превысил 84 рубля
Фото: ТАССТАСС

Курс евро взлетел до максимума с 7 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость валюты превысила отметку в 84 рубля, прибавив 81 копейку к уровню закрытия предыдущего дня.

Доллар также подорожал на 38 копеек до 74,1 рубля. Эксперты «Интерфакса» комментируют, что рубль усилил падение к иностранным валютам вечером 29 ноября одновременно с началом американской сессии на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними каникулами.

Резкое подорожание евро вызвано скачком этой валюты к доллару на рынке Forex по аналогичным причинам на фоне подходящего к окончанию года. Аналитики отмечают, что рубль при этом перестал получать поддержку от спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, ранее завершивших перечисление в бюджет последних налоговых выплат декабря.

В декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что намерение США ограничить конвертацию рубля с помощью санкций и снова сделать его «деревянным» невозможно. Дипломат допустил, что можно запретить определенным игрокам финансового рынка операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, однако контролировать рубль не получится.

Рынки,Московская биржа,МИД,Интерфакс,
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