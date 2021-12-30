В последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:50 доллар торгуется на уровне 74,69 рубля, а евро — 84,51 рубля. На максимуме они доходили до 74,87 и 84,66 рубля соответственно.