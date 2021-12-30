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2 часа назад

Курс рубля рухнул

В последний день торгов 2021 года на Московской бирже курс рубля рухнул по отношению к основным валютам до минимальных значений с конца ноября, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:50 доллар торгуется на уровне 74,69 рубля, а евро — 84,51 рубля. На максимуме они доходили до 74,87 и 84,66 рубля соответственно.

На курс российской валюты оказывает давление несколько факторов. Одним из них стала инфляция, который, несмотря на все усилия властей, остановить не удается. Накануне, 29 декабря, Росстат объявил, что по итогам года рост цен предварительно составит 8,39 процента.

Определены самые перспективные валюты на конец года

Рынки,Видео,Московская биржа,Росстат,
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