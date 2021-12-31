Что будет с рублем в 2022 году

«Самый главный фактор, который влияет на курс рубля, — это цены на нефть, газ и сырьевые товары, являющиеся основным предметом российского экспорта. Именно от этих товаров зависит приток валюты на российский рынок, соответственно, соотношение спроса и предложения на доллар и рубль на российском рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».